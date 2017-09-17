В УПЦ (МП) закликали ОБСЄ «прийняти заходи задля припинення в Україні порушень прав православних віруючих»

Голова Представництва УПЦ при міжнародних організаціях єпископ Віктор (Коцаба) на нараді ОБСЄ з питань протидії дискримінації у Варшаві (Human Dimention Meeting 2017) виступив 14 вересня із заявою про порушення прав віруючих та релігійних організацій УПЦ. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У його заяві зазначається, що у 2015-2017 роках відбулись численні випадки порушень прав віруючих Української Православної Церкви, у тому числі захоплення храмів, побиття людей, підпали та руйнування церковного майна.

За словами представника УПЦ (МП), у справах, де порушення віруючих є очевидними та не викликають сумнівів, правоохоронні органи не здійснили ефективних заходів для відновлення прав віруючих.

Такими справами доповідач назвав «побиття людей в с. КатеринівкаТернопільської області, протистояння в с. Птича Рівненської області, що триває, а також наявність більш ніж 30 кримінальних проваджень, що відкриті за заявами віруючих УПЦ».

Як зазначають в УПЦ (МП), події навколо храму Української Православної Церкви в Коломиї, де відбуваються спроби захопити храм УПЦ, та порушення прав релігійної громади УПЦ у Миколаєві також були предметом обговорення на нараді ОБСЄ.

Єпископ Віктор (Коцаба) особливо підкреслив дискримінаційний характер законопроектів 4128, 4511, 5309, проти яких відбулися акції протесту віруючих УПЦ.

Голова Представництва УПЦ також наголосив, що не можна стверджувати, що в Україні забезпечується верховенство права та від імені Української Православної Церкви звернувся із закликом до ОБСЄ, держав-учасників наради та держави Україна прийняти заходи задля припинення правопорушень прав православних віруючих громадян.