- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В УПЦ (МП) закликали ОБСЄ «прийняти заходи задля припинення в Україні порушень прав православних віруючих»
18 вересня 2017, 09:22 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Голова Представництва УПЦ при міжнародних організаціях єпископ Віктор (Коцаба) на нараді ОБСЄ з питань протидії дискримінації у Варшаві (Human Dimention Meeting 2017) виступив 14 вересня із заявою про порушення прав віруючих та релігійних організацій УПЦ. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
У його заяві зазначається, що у 2015-2017 роках відбулись численні випадки порушень прав віруючих Української Православної Церкви, у тому числі захоплення храмів, побиття людей, підпали та руйнування церковного майна.
За словами представника УПЦ (МП), у справах, де порушення віруючих є очевидними та не викликають сумнівів, правоохоронні органи не здійснили ефективних заходів для відновлення прав віруючих.
Такими справами доповідач назвав «побиття людей в с. КатеринівкаТернопільської області, протистояння в с. Птича Рівненської області, що триває, а також наявність більш ніж 30 кримінальних проваджень, що відкриті за заявами віруючих УПЦ».
Як зазначають в УПЦ (МП), події навколо храму Української Православної Церкви в Коломиї, де відбуваються спроби захопити храм УПЦ, та порушення прав релігійної громади УПЦ у Миколаєві також були предметом обговорення на нараді ОБСЄ.
Єпископ Віктор (Коцаба) особливо підкреслив дискримінаційний характер законопроектів 4128, 4511, 5309, проти яких відбулися акції протесту віруючих УПЦ.
Голова Представництва УПЦ також наголосив, що не можна стверджувати, що в Україні забезпечується верховенство права та від імені Української Православної Церкви звернувся із закликом до ОБСЄ, держав-учасників наради та держави Україна прийняти заходи задля припинення правопорушень прав православних віруючих громадян.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Понад чверть століття УПЦ МП та Росія оббріхують Київський Патріархат, - архиєпископ УПЦ КП на нараді ОБСЄ | 18 вересня 2017, 10:15 | Міжправославні стосунки |
Катерининську церкву викарбували на монетах | 18 вересня 2017, 10:07 | Релігія та культура |
В УПЦ (МП) закликали ОБСЄ «прийняти заходи задля припинення в Україні порушень прав православних віруючих» | 18 вересня 2017, 09:22 | Міжнародні відносини |
В Одесі моляться за дітей, які трагічно загинули під час пожежі у таборі | 17 вересня 2017, 11:57 | Релігія і суспільство |
УПЦ (МП) готує ґрунт для невизнання української автокефалії іншими Церквами світу | 17 вересня 2017, 11:12 | Міжправославні стосунки |
Останні коментарі
- 17 вересня 2017, 23:41
"Община" української це пляма, яку залишає песик. Треба "громада" |
- 17 вересня 2017, 20:15
Цікаво, якою інституцією видається номер ISBN. Можна написати скаргу в цю організацію, щоб вони відкликали ISBN. |
- 17 вересня 2017, 16:44
нічого особливого. Он Ющенка на львівщині(с.Верин) до св. сімейства причислили. Хоча ще3-4ст. тому за двоєжонство в Україні до ганебного стовпа прив"язували. |
- 17 вересня 2017, 13:41
Коммунисты никогда не прекращали вредить, гадить, разрушать материальные и духовные основы существования общества. Поэтому очиститься от эпидемии марксистско-ленинской заразы и их носителей на |
- 17 вересня 2017, 11:53
Замість пошуків компромісу - покірне виконання волі кремлівського патріархату. |
Популярні статті місяця
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 9 вересня 2017, 12:22
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 16 вересня 2017, 19:07
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
Коментарі