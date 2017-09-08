Представники фонду «Реновабіс» обговорили з владою роль Церкви в підтримці постраждалих від військової агресії на Донбасі

Україна високо цінує допомогу Федеративної Республіки Німеччини та громадських неурядових організацій населенню Донбасу. На цьому наголосила Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час зустрічі з делегацією ФРН на чолі з віце-президентом німецького Бундестагу Йоганнесом Зінґгаммером. Про це повідомляє Прес-служба апарату Верховної Ради України.

Геращенко поінформувала гостей про гуманітарну та безпекову ситуацію на сході нашої країни. Вона підкреслила, що кількість заручників, незаконно утримуваних на окупованих територіях, на жаль, з кожним тижнем збільшується.

«Нині представники України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи працюють над звільненням 87 заручників, місцезнаходження яких встановлено. Всього нам відомо про незаконне утримування 144 українців на території тимчасово окупованого Донбасу».

Політик повідомила про блокування роботи міжнародних гуманітарних місій та неурядових громадських організацій на тимчасово окупованих територіях. Відтак вона подякувала делегації ФРН за вагому підтримку місцевого населення, яка надається урядом Німеччини, громадськими організаціями та благодійними фондами по обидва боки лінії зіткнення.

Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях звернула увагу на те, що, незважаючи на встановлення 25 серпня цього року «шкільного перемир’я», представники ОРДЛО і надалі продовжують щоденно порушувати режим тиші. Говорила також про проблематику замінованих територій на Донбасі, що становить серйозну загрозу для місцевих жителів.

Дискутуючи про безпекову ситуацію, Ірина Геращенко зосередила увагу на необхідності інтенсифікації діяльності місії ОБСЄ на Донбасі та відзначила важливість запровадження миротворчої місії ООН на всій тимчасово не контрольованій території Донбасу, включно з відповідною ділянкою україно-російського державного кордону.

Політик підкреслила, що в складі миротворчої місії не можуть бути присутні представники країни-агресора — Росії, оскільки це не сприятиме встановленню сталого миру.

Учасники зустрічі також обговорили важливу роль Церкви в підтримці осіб, що постраждали від військової агресії на сході. Відзначалася важливість психологічної та гуманітарної складової такої допомоги.

Ірина Геращенко поінформувала про роботу над законопроектом про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція). До його обговорення залучено представників українських Церков.

Перший заступник глави парламенту висловила сподівання, що, незважаючи на деякі протиріччя, Стамбульську конвенцію буде ратифіковано вже на цій сесії задля впровадження механізму протидії домашньому насильству.

Віце-президент німецького Бундестагу член Християнсько-Демократичного Союзу Йоганнес Зінґгаммер поінформував, що 24 вересня цього року в Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу. Водночас представник делегації запевнив у подальшій всебічній підтримці України зі сторони ФРН, зокрема й у рамках роботи «нормандського формату».

В ході зустрічі представники благодійних організацій повідомили, що планують і надалі підтримувати місцеве населення на сході України.

Президент українського міжнародного благодійного фонду «Карітас Україна», голова правління українського форуму благодійників Андрій Васькович зауважив, що найближчим часом буде опубліковано новий звіт про гуманітарні наслідки ситуації на Донбасі та потреби місцевих жителів.

У заході також взяли участь: архиєпископ д-р Гайнер Кох (Берлін), голова Комісії з питань сім’ї Єпископської конференції Католицької церкви Німеччини та підкомісії для країн Центральної та Східної Європи, відповідальної, зокрема, за благодійний фонд Німецької Католицької Церкви для допомоги людям у Східній Європі «Реновабіс»; отець д-р Крістіян Гартл, керівник благодійного фонду Німецької Католицької Церкви для допомоги людям у Східній Європі «Реновабіс»; Йоахим Зауер, відповідальний за проекти благодійного фонду «Реновабіс» в Україні та Центральній Азії; Томас Шуман, речник і прес-секретар благодійного фонду «Реновабіс».