У Києві відбулася акція на підтримку мусульман-рохінджа у М'янмі

Біля будівлі МЗС України 4 вересня відбулася акція на підтримку жертв геноциду мусульманського населення в М'янмі. Анонсував мітинг на своїй сторінці у Фейсбук муфтій Духовного управління мусульман в Україні «Умма» Саїд Ісмагілов, закликавши долучитися до нього усіх небайдужих.

"Мета зібрання — мирно, в рамках правового поля, висловити підтримку жертвам геноциду мусульманського населення рохінджа у М’янмі, через міністра закордонних справ України і повноважного представника України в ООН, а також закликати світове співтовариство вжити дієвих заходів для припинення цієї бійні цивільного населення", - зазначив Ісмагілов, як повідомляє Укрінформ.

У акції, як інформує Страна.ua, взяло участь декілька десятків людей, насамперед - кримських татар. На мітинг також приїхав чоловік Джамали Бейкір Сулейманов, відомий серед кримських татар активіст.

Довідка:

Близько 73 тисяч представників народності рохінджа, мусульман за вірою, втекли від переслідувань на заході М'янми в Бангладеш. Причина втечі - новий виток насильства, який почався в штаті Ракхайн на заході М'янми 25 серпня. За останніми даними, в зіткненнях загинули майже 400 осіб, більшість із них - бойовики-рохінджа. Біженці заявляють, що силовики М'янми і представники інших етнічних груп (буддистів за вірою) нападали на цивільних мусульман, палили їхні будинки і виганяли зі штату Ракхайн.

Правозахисна організація Human Rights Watch зі США оприлюднила свіжий супутниковий знімок, на якому, за словами правозахисників, видно понад 700 спалених будинків в одному з сіл рохінджа.

Криваві сутички в регіоні спалахують час від часу з 2012 року, коли вони вперше стали масовими і спричинили втечу понад 100 тисяч рохінджа до таборів для внутрішньо переміщених осіб.

Акції на підтримку рохінджа відбуваються в багатьох мусульманських країнах. В Індії та Індонезії демонстранти палили портрети лідера М'янми Аун Сан Су Чжі, яка, до речі, є лауреатом Нобелівської премії миру, а представники влади Пакистану та Туреччини висловили обурення діями її уряду.

До акцій долучилася Росія. Акції на підтримку рохінджа відбулися в Грозному та Москві. Лідер Чечні Рамзан Кадиров, як пишуть російські ЗМІ, вперше критично висловився щодо політики Кремля. Мовляв, той нічого не робить аби запобігти геноциду, який Кадиров порівняв із Голокостом. Хоча згодом Володимир Путін 4 вересня, на саміті країн БРІКС засудив насильство в М'янмі.

З проханням зупинити насильство до лідера М'янми через свій Twitter звернулася лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай.

Мусульмани-рохінджа становлять меншість у М'янмі, більшість населення якої сповідує буддизм. Наразі вважається, що їх у М'янмі налічується 1,1 млн, а ще близько мільйона живуть як біженці по різних сусідніх країнах. У 2013 році ООН назвала їх найбільш переслідуваною громадою в світі.

Події, що зараз відбуваються, стосуються штату Аракан (він же Ракхайн), що на заході М'янми. Самі рохінджа стверджують, що дуже давно переселились туди. Офіційна позиція влади М'янми - ці люди є нащадками нелегальних мігрантів з Бенгалії. У часи британського панування в Індії до Аракану масово переселяли мусульман зі Східної Бенгалії (зараз це країна Бангладеш), оскільки була потрібна дешева робоча сила.

Влада М'янми навіть не визнає сам термін "рохінджа". До 2015 року їх називали "бенгальцями", а потім почали називати "мусульманами, що проживають на араканській території".