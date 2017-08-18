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Нашим розбратом завжди користується третя сторона. – Волинська рада Церков звернулася до польського Сейму
20 серпня 2017, 11:58 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Представники Волинської рада Церков просить Сейм Республіки Польща пергелянути останні рішення щодо кривавих подій на Волині у 1943–1945 рр. без звинувачень і навішування ярликів.
Текст заяви оприлюднено на сайті Волинської єпархії УПЦ КП.
«Людська природа уражена гріхом, тож історія стосунків наших народів, як то часто буває між сусідами, мала і світлі, і темні сторінки. Велике наше занепокоєння викликає те, що останнім часом злі сили намагаються використати всі ті злочини і провини, які ми вчинили один проти одного, щоби й надалі сіяти ненависть і розбрат між нашими народами. З уроків історії відомо, що нашим розбратом завжди користується третя сторона, на шкоду й українцям, і полякам. Це не повинно повторитися знову. Нові покоління, які не були учасниками й очевидцями тих страшних подій, мають жити добрими сусідами, допомагати один одному і молитись один за одного. Особливим місцем спільної молитви є могили наших предків. Багаторічна практика молитви за жертви невиних загиблих на Волинській землі об’єднує різні конфесії та різні національності в заклику про Боже Милосердя. Тому могили наших предків належить оточити повагою, всіх загиблих пом’янути молитвою, а живим – далі зміцнювати дружбу між двома спорідненими християнськими народами.
Тож настійно просимо Сейм Республіки Польща переглянути останні рішення щодо Волинської трагедії у дусі «прощаємо і просимо прощення», без звинувачень і навішування ярликів. Так промовили й наші Президенти, й духовні очільники. І ці слова слід взаємно прагнути втілювати в нашому житті, не лише словом, але вчинком, пам’ятаючи, що мирні, братерські взаємини між українцями й поляками за часів демократичних Польщі й України, – це щоденні «прощаємо і просимо прощення» рядових людей.
Пропонуємо також продовжити дискусії на цю тему, проводити спільні конференції, створити спільну комісію у прикордонних областях, щоб досягати порозуміння.
Ми просимо у Бога миру і благословення для наших обох народів. І пам’ятаймо: якщо між нами буде справжнє прощення і справжня любов, то Бог теж буде з нами», - йдеться у документі.
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