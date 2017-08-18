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Глава УГКЦ про теракти в Іспанії: наша відповідь на насильство буде християнською
19 серпня 2017, 08:35 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Із великим болем сприйняв новину про дві терористичні атаки, скоєні в центрі Барселони та в місті Камбрілс (Таррагона), що спричинили смерть 14 осіб та залишили більше ста осіб пораненими. Хочу висловити свої щирі співчуття пораненим, сім’ям та близьким загиблих і всій спільноті, довіреній вашій пастирській опіці.
Такими словами висловив своє співчуття щодо терактів 17-18 серпня в Іспанії Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, у своєму листі до Президента Іспанської Єпископської Конференції кардинала Рікардо Блазкеза Переза та Архиєпископа Барселони кардинала Хуана Хосе Омельї.
Він зазначив, що до молитовного співчуття «приєднуються єпископи, священики, монашество та вірні УГКЦ». «Єднаємося в ревних молитвах за вічний упокій загиблих. Нехай Небесний Отець подасть їм життя вічне. Молимося також за швидке одужання поранених», − сказано в листі.
Глава УГКЦ рішуче засудив цей варварський акт, що посягає на людську гідність та життя. «Подібний вчинок завдає глибокої рани всьому людству та спричинює біль у серці нашого Спасителя Ісуса Христа, який так сильно нас любить», − написав Блаженніший Святослав.
«Це сліпе насильство проти невинних людей мало на меті викликати страх і спровокувати нас відповісти ненавистю та ще більшим насильством. Наша відповідь буде християнською: відповімо любов’ю до Бога та ближнього. Це є переможна відповідь, яка знищить всяке зло. Об’єднаємо наші зусилля разом із нашим християнським служінням, щоб принести мир Божий на землю», − закликав Глава УГКЦ у листі співчуття. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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