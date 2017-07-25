Католики США виділили кошти на допомогу священикам та ченцям на сході України

Конференція Католицьких Єпископів США виділила 4 мільйони 800 тисяч доларів для фінансування 206 проектів у 22 країнах східної та центральної Європи. Кошти походять зі щорічної збірки, яку проводить відповідна комісія єпископату, яку тепер очолює кардинал Блейд Купіч, архиєпископ Чікаґо.

«Як родина віри, – ствердив єрарх, – ми перебуваємо поруч із тими, що невтомно трудяться над відбудовою Церкви у центральній та східній Європі й надалі змагаються з викликами, пов’язаними з доланням наслідків десятиліть релігійного переслідування». Кардинал Купіч підкреслив, що Церква США й надалі підтримуватиме зусилля, спрямовані на відновлення католицьких громад в цих країнах, які після падіння СРСР трудяться також над відбудовою політичних, економічних та соціальних структур.

Серед проектів, на які виділяє кошти єпископат США, передбачено допомогу для семи священиків, п’яти ченців та восьми черниць, які служать на парафіях, розташованих біля зони бойових дій на сході України. Не зважаючи на загрози, пов’язані зі збройним конфліктом, ці духовні особи залишилися на місцях свого служіння, аби надавати душпастирське й гуманітарне служіння тим, які цього потребують. Фінансування, передбачене Єпископською Конференцією США, призначатиметься на покриття видатків на продукти, ліки й транспорт для священиків і ченців, які служать десяткам тисяч внутрішніх переселенців.

Значна сума коштів призначена також для освітнього осередку святого Отця Боско в Албанії, заснованого 21 рік тому. Понад тисяча дітей і підлітків з нужденних сімей отримують тут початкову та повну середню освіту. Інші проекти, затверджені єпископською комісією, включають студентські стипендії, програми соціального служіння, утримування душпастирських центрів, спорудження чи реконструкцію храмів і парафіяльних структур, підтримку семінарій. Крім того, передбачено фінансування євангелізаційних програм, зокрема, серед молоді та проектів суспільної комунікації.

«Відновити Церкву. Будуй майбутнє», – такою є тема цьогорічної кампанії збору пожертв, призначених для допомоги співбратам-християнам на теренах з особливими потребами. Як і щороку, вона розпочалася в Попільну Середу. Про це повідомляє Радіо Ватикану.