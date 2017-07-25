Молитвою розпочали відзначення 70-тих роковин акції "Вісла"

Відзначення 70-х роковин акції «Вісла» розпочалося 30 липня у Свято-Онуфріївському монастирі Польської Автокефальної Православної Церкви (ПАПЦ) в Яблочині, Люблінського воєводства. Заходи відбуватимуться відповідно до рішення Собору Єпископів ПАПЦ.,.

Співорганізатором центральних православних відзначень 70-х роковин акції «Вісла» є також організація Українське Товариство, Братство православної молоді Люблінсько-Холмської єпархії та Люблінський інститут православної культури.

Богослужіння очолив архиєпископ Люблінський і Холмський ПАПЦ Авель у співслужінні намісника Яблочинської обителі архимандрита Афанасія та численного духовенства не лише з Польщі, а й з України та Нідерландів. На завершення богослужіння відбувся хресний хід, під час якого за вівтарем монастирського собору освятили пам’ятний хрест.

Це вже другий пам'ятний знак акції «Вісла» на території монастиря – перший такий хрест встановили 1997 року перед головною брамою обителі.

Після богослужіння відбулася конференція, на якій учасники обговорили історичний контекст акції «Вісла», спосіб її проведення та наслідки для Православної Церкви і українського православного населення, сам процес боротьби з православ’ям на Холмщині і Підляшші у ХХ ст. та наслідки акції «Вісла» у житті окремих парафій на цій території. Другою частиною конференції стали спогади очевидців акції «Вісла».

Під час конференції відбулося також відкриття виставки «Сумні дні настали... Акція „Вісла” (1947) та її наслідки для Православної Церкви».

Поминальні заходи також відбудуться у неіснуючому селі Волошки біля Загорова та у селі Костомолоти над Бугом.

Як інформує на своїй сторінці у Facebook організація "Українське товариство", в інавгурації відзначень роковин акції «Вісла» в Яблочині взяли участь не лише мешканці навколишніх сіл, які 70 років тому назад зазнали лихоліття і згодом повернулися на рідну землю. Учасниками були також жертви акції «Вісла» та їхні нащадки з інших територій, наприклад, з північних земель Польщі, Любліна чи Варшави. До заходу долучилася також молодь, яка попередньо брала участь в організованих Братством Православної Молоді Люблінсько-Холмської єпархії майстер-класах, присвячених збиранню спогадів про акцію «Вісла» та допомагає при проведенні урочистостей. Приїхали молоді люди не лише з Люблінсько-Холмської єпархії, але й з інших регіонів Польщі, а також з Білорусі та України.

Заходи присвячені трагічним подіям весни і літа 1947 р., коли, згідно з рішенням комуністичної влади Польщі, з рідних земель депортували тисячі українського населення, зокрема і вірних Православної Церкви, які проживали і у селах навколо Яблочинського монастиря.