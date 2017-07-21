Глава УГКЦ: «Ми повинні пам’ятати про акцію «Вісла», щоби прощати і запобігати»

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав очолив Архиєрейську Божественній Літургії на горі Явір в Польщі 21 липня.

«Будучи на горі ми, по-особливому, переживаємо присутність Бога із своїм народом. Ми відчуваємо, що Бог є із нами, Він нас ніколи не покидає. Він запрошує покласти до Його ніг усі наші рани минулого і наші труднощі сьогодення і страхи перед майбутнім», - продовжив проповідник.

Далі Блаженніший Святослав розповів історію цього місця: «Пречиста Діва Марія простій дитині хотіла відкрити вічність. Вона хотіла пригорнути Лемківщину перед катастрофою, яка на неї насувалася. Тут Богородиця вкотре сповістила, що де б ми не були, ми є Божим народом». Він привітав паломників, які прибули із усіх куточків світу: «Минулого тижня ми із кардиналом Леонардо Сандрі побували там, де українська земля стогне вибухами воєн і гармат. Сьогодні я між вами, щоб обняти усіх лемків із цілого світу. Ми, греко-католики, дякуємо, що можемо молитися в цьому святому храмі, який знищили і нарешті повернули законному власникові».

Блаженніший Святослав наголосив, шо ця Літургія присвячена вшануванню жертв насильного виселення: «Хочемо подякувати батькам і матерям, які разом із вірою в Бога, зуміли передати вам любов до Бога і цієї святої землі. Згадуючи про них, хочемо бути гідними дітьми і послідовниками. Лемки ніколи не забули ким вони є, котра земля їх народила і яка є їх Матір – Церква».

Предстоятель Церкви закликав пам’ятати про акцію «Вісла» і молитися за невинних жертв, щоб принести їх рани до стіп Ісуса і просити зцілити ці рани. «Ми повинні пам’ятати, щоб подібні злочини проти людства ніколи не повторилися. У теперішньому часі приходять такі політики, що хочуть забрати в сусідів не тільки землю і державу, а його надію у майбутнє. Ми повинні пам’ятати, щоби прощати і запобігати, бо коли ми забудемо, то це зло може повернутися. Дякуємо сьогодні Богові, що Він є із нами і ніколи не покидає Лемківщину. Сьогодні тут, довкола Божого престолу, присутня вся Церква: Небесна і Земна. Сьогодні із нами моляться усі ті, які століттями жили на цій землі, молилися і славили Бога. Богородице молися за нас!», - сказав наприкінці Блаженніший Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.