- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Глава УГКЦ: «Ми повинні пам’ятати про акцію «Вісла», щоби прощати і запобігати»
23 липня 2017, 22:06 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав очолив Архиєрейську Божественній Літургії на горі Явір в Польщі 21 липня.
«Будучи на горі ми, по-особливому, переживаємо присутність Бога із своїм народом. Ми відчуваємо, що Бог є із нами, Він нас ніколи не покидає. Він запрошує покласти до Його ніг усі наші рани минулого і наші труднощі сьогодення і страхи перед майбутнім», - продовжив проповідник.
Далі Блаженніший Святослав розповів історію цього місця: «Пречиста Діва Марія простій дитині хотіла відкрити вічність. Вона хотіла пригорнути Лемківщину перед катастрофою, яка на неї насувалася. Тут Богородиця вкотре сповістила, що де б ми не були, ми є Божим народом». Він привітав паломників, які прибули із усіх куточків світу: «Минулого тижня ми із кардиналом Леонардо Сандрі побували там, де українська земля стогне вибухами воєн і гармат. Сьогодні я між вами, щоб обняти усіх лемків із цілого світу. Ми, греко-католики, дякуємо, що можемо молитися в цьому святому храмі, який знищили і нарешті повернули законному власникові».
Блаженніший Святослав наголосив, шо ця Літургія присвячена вшануванню жертв насильного виселення: «Хочемо подякувати батькам і матерям, які разом із вірою в Бога, зуміли передати вам любов до Бога і цієї святої землі. Згадуючи про них, хочемо бути гідними дітьми і послідовниками. Лемки ніколи не забули ким вони є, котра земля їх народила і яка є їх Матір – Церква».
Предстоятель Церкви закликав пам’ятати про акцію «Вісла» і молитися за невинних жертв, щоб принести їх рани до стіп Ісуса і просити зцілити ці рани. «Ми повинні пам’ятати, щоб подібні злочини проти людства ніколи не повторилися. У теперішньому часі приходять такі політики, що хочуть забрати в сусідів не тільки землю і державу, а його надію у майбутнє. Ми повинні пам’ятати, щоби прощати і запобігати, бо коли ми забудемо, то це зло може повернутися. Дякуємо сьогодні Богові, що Він є із нами і ніколи не покидає Лемківщину. Сьогодні тут, довкола Божого престолу, присутня вся Церква: Небесна і Земна. Сьогодні із нами моляться усі ті, які століттями жили на цій землі, молилися і славили Бога. Богородице молися за нас!», - сказав наприкінці Блаженніший Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Глава УГКЦ: «Ми повинні пам’ятати про акцію «Вісла», щоби прощати і запобігати» | 23 липня 2017, 22:06 | Міжнародні відносини |
У Рівненській ОДА виправдовуються за виявлені почесті Предстоятелю УПЦ (МП) | 23 липня 2017, 10:48 | Державно-конфесійні стосунки |
Громада, яка перейшла до УПЦ КП, просить священика звільнити церковний будинок | 23 липня 2017, 09:53 | Земельні і мaйнові проблеми |
УПЦ КП запрошує на загальноукраїнський Хресний хід у Києві | 23 липня 2017, 09:04 | Релігійні церемонії та паломництво |
Палестина заморозила всі офіційні контакти з Ізраїлем | 22 липня 2017, 19:13 | Світові |
Останні коментарі
- 23 липня 2017, 17:07
А де Ви там бачите "військову боротьбу за владу між громадянами одного суспільства чи країни"? Прийшли окупанти, знайшлося купа зрадників, руками яких окупанти воюють. Чи Ви свято вірите у |
- 23 липня 2017, 13:10
А хто підкаже, митрополиту Онуфрію було надіслано офіційне запрошення на святкування як предстоятелю Церкви чи він поїхав як архієрей московського патріархату? |
- 23 липня 2017, 12:58 |
- 23 липня 2017, 12:23 |
- 23 липня 2017, 12:13
Дайте, будь ласка, посилання на слова патріарха Філарета, де він називав "громадянська війна"? Просто цікаво. Наперед дякую! |
Популярні статті місяця
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 23 липня 2017, 12:23
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 8 липня 2017, 12:21
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 23 липня 2017, 17:07
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 18 липня 2017, 11:24
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
Коментарі