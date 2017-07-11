Від історичного конфлікту між Україною і Польщею жодна сторона не виграє, - Дещиця

12 липня 2017, 12:42 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Від історичного конфлікту між Україною і Польщею жодна сторона не виграє. Потрібно пам'ятати про складне історичне минуле, аби жахіття того часу ніколи не повторилося.

Про це під час поминального Богослужіння за жертвами Волинської трагедії в Українській греко-католицькій церкві у Варшаві заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Укрінформ.

"Ми вшановуємо жертв, пам’ятаючи про трагічні події і з розумінням того, щоб не допустити повторення жахливих подій - братовбивства. Тоді, коли між Україною та Польщею є конфлікт, жодна зі сторін не виграє", - заявив Дещиця.

Він наголосив, що складне історичне минуле слід залишити для істориків, а дипломати повинні пам'ятати та вшановувати жертв Волинської трагедії.

У панахиді взяли участь українські дипломати, представники української громади Польщі, депутати Сейму.

Після цього українці, зокрема посол Дещиця та голова Об'єднання українців у Польщі Петро Тима поклали вінок від українців і запалили свічки біля пам'ятника жертвам трагедії у Волинському сквері Варшави.

Як інформувало агентство, у Польщі 11 липня відзначають день пам’яті жертв Волинської трагедії. Торік у липні Сейм Польщі ухвалив резолюцію щодо Волинської трагедії, назвавши її "геноцидом польського народу" і встановивши 11 липня Національним днем пам’яті.

В Україні та Польщі різне ставлення до подій на Волині та у Східній Галичині 1943-1944 років. Польські історики покладають відповідальність за вбивства цивільного населення виключно на ОУН і УПА, а більшість українських істориків переконані у відповідальності за ці злочини обох сторін. У Польщі вважають, що в результаті етнічних чисток загинуло понад 100 тис. поляків і 5-10 тис. українців. Натомість в Україні говорять про кілька десятків тисяч убитих поляків та до 20 тис. українців.

 

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теги до статті:Андрій Дещиця,Волинська трагедія,УГКЦ в Польщі,Українсько-польське порозуміння
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