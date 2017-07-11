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Від історичного конфлікту між Україною і Польщею жодна сторона не виграє, - Дещиця
12 липня 2017, 12:42 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Від історичного конфлікту між Україною і Польщею жодна сторона не виграє. Потрібно пам'ятати про складне історичне минуле, аби жахіття того часу ніколи не повторилося.
Про це під час поминального Богослужіння за жертвами Волинської трагедії в Українській греко-католицькій церкві у Варшаві заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Укрінформ.
"Ми вшановуємо жертв, пам’ятаючи про трагічні події і з розумінням того, щоб не допустити повторення жахливих подій - братовбивства. Тоді, коли між Україною та Польщею є конфлікт, жодна зі сторін не виграє", - заявив Дещиця.
Він наголосив, що складне історичне минуле слід залишити для істориків, а дипломати повинні пам'ятати та вшановувати жертв Волинської трагедії.
У панахиді взяли участь українські дипломати, представники української громади Польщі, депутати Сейму.
Після цього українці, зокрема посол Дещиця та голова Об'єднання українців у Польщі Петро Тима поклали вінок від українців і запалили свічки біля пам'ятника жертвам трагедії у Волинському сквері Варшави.
Як інформувало агентство, у Польщі 11 липня відзначають день пам’яті жертв Волинської трагедії. Торік у липні Сейм Польщі ухвалив резолюцію щодо Волинської трагедії, назвавши її "геноцидом польського народу" і встановивши 11 липня Національним днем пам’яті.
В Україні та Польщі різне ставлення до подій на Волині та у Східній Галичині 1943-1944 років. Польські історики покладають відповідальність за вбивства цивільного населення виключно на ОУН і УПА, а більшість українських істориків переконані у відповідальності за ці злочини обох сторін. У Польщі вважають, що в результаті етнічних чисток загинуло понад 100 тис. поляків і 5-10 тис. українців. Натомість в Україні говорять про кілька десятків тисяч убитих поляків та до 20 тис. українців.
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