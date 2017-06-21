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Посол України обговорив з главою Кіпрської Православної Церкви питання співробітництва
26 червня 2017, 11:01 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кіпр Борис Гуменюк зустрівся з главою Кіпрської Православної Церкви архиєпископом Хризостомос ІІ Хризостомосом ІІ, повідомляє сайт МЗС.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в політичній та релігійній сферах.
Хризостомоса ІІ детально ознайомили із сучасним станом та перспективами врегулювання ситуації на Донбасі.
В свою чергу, архиєпископ Кіпру поінформував Б.Гуменюка стосовно позиції Кіпрської Православної Церкви в контексті розв’язання «кіпрського питання» - проблеми політичного об’єднання острова напередодні проведення чергової міжнародної конференції по Кіпру в Женеві.
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Останні коментарі
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.
До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.
І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.
Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.
Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.