Посол України обговорив з главою Кіпрської Православної Церкви питання співробітництва

26 червня 2017, 11:01 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кіпр Борис Гуменюк зустрівся з главою Кіпрської Православної Церкви архиєпископом Хризостомос ІІ Хризостомосом ІІ, повідомляє сайт МЗС.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в політичній та релігійній сферах. 

Хризостомоса ІІ детально ознайомили із сучасним станом та перспективами врегулювання ситуації на Донбасі.

В свою чергу, архиєпископ Кіпру поінформував Б.Гуменюка стосовно позиції Кіпрської Православної Церкви в контексті розв’язання «кіпрського питання» - проблеми політичного об’єднання острова напередодні проведення чергової міжнародної конференції по Кіпру в Женеві.

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теги до статті:Кіпрська Православна Церква,Хризостом II
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

    "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

  • enzian | 25 червня 2017, 20:55

    До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

  • enzian | 25 червня 2017, 20:24

    І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

  • Ігор Мицько | 25 червня 2017, 10:42

    Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.

  • haha | 23 червня 2017, 11:20

    Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

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