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Консул Ізраїлю сподівається, що вандалів, які спаплюжили єврейську стелу, покарають
22 червня 2017, 10:55 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Почесний консул Ізраїлю в західному регіоні України Олег Вишняков обурений спаплюженням стели у Львові і сподівається, що винні найближчим часом будуть притягнуті до відповідальності. Про це повідомляє прес-служба консульства, передає УНН.
“Як Почесний Консул держави Ізраїль у західному регіоні України я сподіваюся, що винних якнайшвидше затримають. Тим паче, інцидент зафільмували камери відеоспостереження. Я вдячний меру Львова за те, що він особисто звернувся до поліції та СБУ, аби прискорити пошуки. Впевнений, що міська влада зробить усе можливе, щоб покарати винних”, — повідомив косул.
Він повідомив, що у Почесному Консульстві вкрай обурені, що такий випадок стався у Львові — одному з найтолерантніших міст.
“...спаплюжено одну зі стел „Простору Синагог“, який не так давно відкрився. Це неприпустимі речі. Шкода, що покладаючи стільки зусиль для розвитку україно-ізраїльської дружби, все одно є люди, які роблять такі витівки, аби залишити негативний слід”, — наголосив консул.
Нагадаємо, 21 червня на оперативну лінію надійшло повідомлення про факт вандалізму на площі Синагог у Львові. Слідчо-оперативна група виявила на місці події провокативні написи, нанесені на стели чорним маркером.
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