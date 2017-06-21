Консул Ізраїлю сподівається, що вандалів, які спаплюжили єврейську стелу, покарають

22 червня 2017, 10:55 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Почесний консул Ізраїлю в західному регіоні України Олег Вишняков обурений спаплюженням стели у Львові і сподівається, що винні найближчим часом будуть притягнуті до відповідальності. Про це повідомляє прес-служба консульства, передає УНН.



“Як Почесний Консул держави Ізраїль у західному регіоні України я сподіваюся, що винних якнайшвидше затримають. Тим паче, інцидент зафільмували камери відеоспостереження. Я вдячний меру Львова за те, що він особисто звернувся до поліції та СБУ, аби прискорити пошуки. Впевнений, що міська влада зробить усе можливе, щоб покарати винних”, — повідомив косул.

Він повідомив, що у Почесному Консульстві вкрай обурені, що такий випадок стався у Львові — одному з найтолерантніших міст.

“...спаплюжено одну зі стел „Простору Синагог“, який не так давно відкрився. Це неприпустимі речі. Шкода, що покладаючи стільки зусиль для розвитку україно-ізраїльської дружби, все одно є люди, які роблять такі витівки, аби залишити негативний слід”, — наголосив консул.

Нагадаємо, 21 червня на оперативну лінію надійшло повідомлення про факт вандалізму на площі Синагог у Львові. Слідчо-оперативна група виявила на місці події провокативні написи, нанесені на стели чорним маркером.

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теги до статті:"Простір синагог",Олег Вишняков,Юдаїзм
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    • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

      Це Традиційне Християнське Свято.

    • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

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    • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

      ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

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