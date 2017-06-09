Голова Верховної Ради подякував Ватикану за підтримку України

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 5 червня зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном. Зустріч відбулася під час візиту чиновника до Ватикану.

Кардинал висловив співчуття українському народу у зв’язку зі смертю Блаженнішого Любомира (Гузара). У відповідь Андрій Парубій висловив подяку Святому Престолу за підтримку України та, зокрема, за потужну гуманітарну місію підтримки людей, постраждалих від російської агресії на Донбасі.

«Особливо хочу відзначити важливу роль Святішого Отця Франциска та подякувати йому за ініціативу гуманітарної допомоги Україні. Для нашого народу його підтримка, допомога і молитва дуже важливі в цей час», ‑ зазначив Голова Верховної Ради.

Як інформує прес-служба Верховної Ради, учасники зустрічі обговорили питання державно-церковних та міжконфесійних відносин в Україні.