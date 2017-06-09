Голова Верховної Ради подякував Ватикану за підтримку України

9 червня 2017, 15:32 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

170609_4.jpgГолова Верховної Ради України Андрій Парубій 5 червня зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном. Зустріч відбулася під час візиту чиновника до Ватикану.

Кардинал висловив співчуття українському народу у зв’язку зі смертю Блаженнішого Любомира (Гузара). У відповідь Андрій Парубій висловив подяку Святому Престолу за підтримку України та, зокрема, за потужну гуманітарну місію підтримки людей, постраждалих від російської агресії на Донбасі.

«Особливо хочу відзначити важливу роль Святішого Отця Франциска та подякувати йому за ініціативу гуманітарної допомоги Україні. Для нашого народу його підтримка, допомога і молитва дуже важливі в цей час», ‑ зазначив Голова Верховної Ради.

Як інформує прес-служба Верховної Ради, учасники зустрічі обговорили питання державно-церковних та міжконфесійних відносин в Україні.

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теги до статті:Україна-Ватикан
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    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

      Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

      Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

      Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

    • Оленка | 9 червня 2017, 00:09

      Цiлих три патрiоти! А весь iнший Житомир - хто? Московськi сепаратисти?

    • Ігор Мицько | 8 червня 2017, 17:56

      " Чиї б бички не скакали - а телятка будуть наші".

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