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Єпископи УГКЦ висловили співчуття і солідарність з родинами та близькими загиблих внаслідок теракту в Манчестері
26 травня 2017, 10:53 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Від імені глобальної спільноти УГКЦ та Постійного Синоду УГКЦ, який цього тижня зібрався у Фрайзингу (Німеччина), Глава УГКЦ висловив співчуття й солідарність з усіма жертвами безглуздого терористичного акту в Манчестері (Велика Британія).
«Молимося за всіх людей, родини та спільноти, які вражені цією трагедією», – пише Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, у листі-співчутті до Вінсента Ніколаса, Архиєпископа Вестмінстерського, Президента Католицької Єпископської Конференції Великої Британії та Уельсу, владики Джона Арнольда, єпископа Салфода, владики Гліба (Лончини), єпарха єпархії Пресвятої родини в Лондоні.
Як ідеться в листі, страшний вибух, що забрав життя 22 невинних дітей і молодих людей та залишив так багато покалічених і поранених, приголомшив усіх: «Діти і молодь – майбутнє світу! Терористична атака, спрямована на дітей та молодь, прагне паралізувати наше майбутнє. Це від диявола! Таке посягання на людську гідність невинних людей відображає зло і гріх, на яке здатні люди».
У листі єпископи УГКЦ зазначають, що в останні три роки українці переносять постійне насилля від безглуздого вторгнення, яке руйнує життя мільйонів і є реальною загрозою миру і безпеки в світі. «Переходячи від Великодня до Вознесіння, очікуючи на Зішестя Святого Духа, ми знаходимо нашу надію в Ісусові Христові, який «своєю смертю смерть подолав». Наша Церква молиться за вічний спокій невинних душ», − пишуть єпископи. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе