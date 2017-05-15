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У Ватикані не викликали українського посла і не критикували "релігійні законопроекти"
20 травня 2017, 20:14 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
У Ватикані не критикували так звані "релігійні законопроекти" і не викликали посла Тетяну Іжевську.
Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца, коментуючи заяви у деяких російських ЗМІ.
"Повідомлення про виклик посла не відповідає дійсності. Ніхто її не викликав. У неї була низка робочих зустрічей у Державному секретаріаті Ватикану, де обговорювали різні питання внутрішньої і зовнішньої політики. В тому числі на цих зустрічах обговорювали і ці законопроекти", - сказала вона.
"Критики з боку Ватикана не було", - наголосила Беца.
Як відомо, російські ЗМІ поширили заяву протоєрея УПЦ МП Миколи Данилевича про те, що посла України викликали до Папи Римського з приводу "релігійних законопроектів" і висловили стурбованість ними.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".