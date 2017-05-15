У Ватикані не викликали українського посла і не критикували "релігійні законопроекти"

20 травня 2017, 20:14 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Ватикані не критикували так звані "релігійні законопроекти" і не викликали посла Тетяну Іжевську.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца, коментуючи заяви у деяких російських ЗМІ.

"Повідомлення про виклик посла не відповідає дійсності. Ніхто її не викликав. У неї була низка робочих зустрічей у Державному секретаріаті Ватикану, де обговорювали різні питання внутрішньої і зовнішньої політики. В тому числі на цих зустрічах обговорювали і ці законопроекти", - сказала вона.

"Критики з боку Ватикана не було", - наголосила Беца.

Як відомо, російські ЗМІ поширили заяву протоєрея УПЦ МП Миколи Данилевича про те, що посла України викликали до Папи Римського з приводу "релігійних законопроектів" і висловили стурбованість ними.

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теги до статті:Законопроект 4128,Законопроект 4511,Релігійне законодавство,Тетяна Іжевська,Україна-Ватикан
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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