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Гройсман подякував Єрусалимському Патріарху за підтримку України
17 травня 2017, 11:48 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході офіційного візиту до Ізраїлю провів зустріч із Патріархом Святого Града Єрусалима і всієї Палестини, Сирії, Аравії, всього Зайордання Теофілом ІІІ. Про це повідомляє Урядовий портал.
Глава українського Уряду підкреслив вагому особисту роль Патріарха у питанні відновлення міжцерковного діалогу та подякував Патріарху за всебічну підтримку України та українців.
"Ми все робимо для того, щоб дорога до храму в Україні була вільна. Не втручаючись у церковні справи, вважаємо, що все треба робити для якісного церковного діалогу до єдиної Православної Помісної Церкви. Для українців це дуже важливе питання та дуже очікуване", - сказав Глава Уряду.
У свою чергу Патріарх Єрусалимський підкреслив важливість міжцерковного діалогу та висловив впевненість, що питання розколу Церков в Україні може бути вирішене, "але не політичними чи військовими, а духовними засобами".
Володимир Гройсман розповів про ситуацію в Україні, а також хід його офіційного візиту до Ізраїлю, у рамках якого відбулася низка зустрічей із лідерами держави, під час яких було окреслено подальше поглиблення співпраці між країнами.
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