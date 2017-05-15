Гройсман закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

Визнання Ізраїлем Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу має надзвичайно важливе значення для українського суспільства та двосторонніх відносин загалом. На цьому Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив під час зустрічі з Президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином у рамках його офіційного візиту, що розпочався у понеділок.

Напередодні Глава українського Уряду обіцяв, що окремою темою розмови з керівництвом Ізраїлю буде питання визнання Голодомору геноцидом українського народу, що вже раніше обговорювалося із Президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином під час його перебування в Україні у листопаді 2016 року та у вересні 2016 року під час зустрічі зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юелем Едельштейном.

На початку переговорів Прем’єр-міністр звернув увагу Президента Ізраїлю на трагедію, яка спіткала український народ у минулому сторіччі - трагедію Голодомору. Він закликав ізраїльську сторону до поглибленого вивчення цього питання, що зробить можливим визнання цієї трагедії актом геноциду українського народу.

"Я думаю, що нам потрібно більш поглиблено вивчити цю проблему, щоб ми могли говорити про визнання цієї трагедії відносно українського народу. Якщо подивимося у глибину проблеми, то побачимо, що голод, який був штучно створений тим режимом, не вибирав національність. У сучасному світі маємо виявити усі трагедії, дати їм оцінку, зробити висновки для майбутніх поколінь", - наголосив Прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що трагедії Голодомору та Голокосту – споріднені, тому що політичні злочинні режими не були обмежені у можливості вбивати невинних людей.

"Життя людини її права є найвищою цінністю, тому і сьогодні ми боремося за те, щоб на континенті був мир. Сьогодні сучасний світ стикається з викликами, у яких має бути об'єднаним, щоб відстоювати демократичні цінності. Маємо будувати майбутнє мирно, і наш виклик полягає у тому, що ми не повинні накопичувати кризи, які виникають у різних куточках світу", - наголосив Володимир Гройсман. Про це інформує офіційний сайт Кабміну.