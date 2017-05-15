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Гройсман у Ізраїлі вшанував пам'ять жертв Голокосту
15 травня 2017, 13:00 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках офіційного візиту до Держави Ізраїль відвідав Меморіальний комплекс Голокосту "Яд Вашем" в Єрусалимі і вшанував пам’ять жертв трагедії.
Разом з дружиною він поклав вінок до пам’ятника жертвам, запалив Вічний вогонь, оглянув експозицію Меморіального комплексу та Дитячий меморіал, повідомляє Урядовий портал.
Глава Уряду України відзначив, що Меморіал – це нагадування про страшну трагедію, в якій безневинно загинули понад 6 млн людей, в тому числі 1,5 млн дітей. І серед праведників народів світу, які рятували євреїв під час Другої світової війни, ризикуючи власним життям, – 2,5 тисячі українців.
"Голокост – це уособлення зла, жахлива трагедія, яка не має повториться", – наголосив Володимир Гройсман і нагадав, що минулого року в Україні відзначали 75-ті роковини трагедії Бабиного Яру, де загинули понад 150 тис. євреїв, українців та ромів.
"Це, на превеликий жаль, трагічні уроки нашого життя, з яких маємо робити висновки, з якими маємо жити у своєму серці і пам'ятати, що таких жахливих подій не повинно відбутися у сучасному світі, - підкреслив Прем’єр-міністр. - Маємо шанувати і пам'ятати усіх тих, хто безвинно загинув у ті жахливі часи, і робити все для того, щоб мир у нашому світі був стійким і непорушним".
Прем’єр-міністр також відвідав меморіальний комплекс на горі імені Теодора Герцля у Єрусалимі, на якій розташоване національне та військове кладовище – місце поховання лідерів держави, видатних діячів та людей, які віддали життя за Ізраїль. Глава Уряду поклав вінок до могили Теодора Герцля – видатного єврейського громадського та політичного діяча.
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