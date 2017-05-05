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Мусульмани України невдоволені візитом естонського імама в Крим
8 травня 2017, 16:05 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов піддав критиці естонського імама Ільдара Мухамедшина за його участь у презентації книги в Криму, повідомляє Delfi.
Мухамедшин зазначив, що його візит носив неполітичний характер і був пов'язаний з участю в конференції, присвяченій діяльності кримськотатарського народного просвітителя Ісмаїла Гаспринського, куди його запросили, як верховного імама мусульманської громади Естонії.
Муфтій Ісмагілов висловив сумнів з приводу того, що Мухамедшин отримав на відвідування України дозвіл уряду України.
"Якщо з'ясується, що він в'їхав на територію Криму незаконно, то це буде розглядатися як недозволена для вищого духовенства дія як щодо України, так і щодо мусульман України", - написав муфтій Ісмагілов в Facebook.
Мухамедшин сказав, що вперше чує про невдоволення українських мусульман, однак на питання про наявність або відсутність дозволу не відповів.
"Звичайно, ми переживаємо з приводу того, що відбувається в світі, але ця конференція стосувалася лише питань релігії, тому мені як імаму було цікаво відвідати її та послухати наукові доповіді про такого великого народного просвітника як Ісмаїл Гаспринський", - сказав Мухамедшин.
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