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Американський кіноактор Чак Норріс приїде до Рівного як місіонер
4 травня 2017, 12:12 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Чак Норріс в Україні більше відомий як зірка голлівудських бойовиків, герой-каратист, що приходить на допомогу людям, які опинилися в біді. Інша ситуація на батьківщині кінозірки. У США його акторська робота давно відійшла на другий план. Зараз будь-який американець, не замислюючись, скаже: Чак Норріс – християнин.
Чак веде розділ на популярному сайті World Net Daily, основна тема якого – активна пропаганда Біблії і християнства в США. Там він написав та підтвердив про приїзд до Рівного на Міжнародну місіонерську конференцію.
Конференція відбуватиметься 24-25 червня на стадіоні “Авангард”, Чак Норріс приїде з командою, це підтвердили організатори у Рівному. Там він розкаже як познайомився з Богом та як змінилось його життя. Про це інформує "Ритм".
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