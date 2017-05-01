Американський кіноактор Чак Норріс приїде до Рівного як місіонер

Чак Норріс в Україні більше відомий як зірка голлівудських бойовиків, герой-каратист, що приходить на допомогу людям, які опинилися в біді. Інша ситуація на батьківщині кінозірки. У США його акторська робота давно відійшла на другий план. Зараз будь-який американець, не замислюючись, скаже: Чак Норріс – християнин.

Чак веде розділ на популярному сайті World Net Daily, основна тема якого – активна пропаганда Біблії і християнства в США. Там він написав та підтвердив про приїзд до Рівного на Міжнародну місіонерську конференцію.

Конференція відбуватиметься 24-25 червня на стадіоні “Авангард”, Чак Норріс приїде з командою, це підтвердили організатори у Рівному. Там він розкаже як познайомився з Богом та як змінилось його життя. Про це інформує "Ритм".