В центрі Івано-Франківська темношкірі студенти організували релігійний флешмоб

30 квітня 2017, 11:45 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Темношкірі студенти університету нафти і газу та медичного університету зібралися разом 28 квітня на Вічевому майдані, аби показати франківцям, якою може бути Божа любов.

Десятки студентів танцювали та співали християнські пісні, закликаючи людей любити Бога та отримувати Його любов.

Студент 4 курсу Медичного університету Нана розповідає, що таким масовий захід став вперше: «Ми вже збиралися минулого літа, але тоді було значно менше людей, тут студенти-іноземці різних університетів, з різних країн, але всі ми є християни та любимо Бога!», — розповів Нана.

На таке дійство зібралися подивитися багато людей, а за порядком слідкувала патрульна поліція, пише ГК.

 

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теги до статті:Молодь і віра
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Останні коментарі

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