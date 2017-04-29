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В центрі Івано-Франківська темношкірі студенти організували релігійний флешмоб
30 квітня 2017, 11:45 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Темношкірі студенти університету нафти і газу та медичного університету зібралися разом 28 квітня на Вічевому майдані, аби показати франківцям, якою може бути Божа любов.
Десятки студентів танцювали та співали християнські пісні, закликаючи людей любити Бога та отримувати Його любов.
Студент 4 курсу Медичного університету Нана розповідає, що таким масовий захід став вперше: «Ми вже збиралися минулого літа, але тоді було значно менше людей, тут студенти-іноземці різних університетів, з різних країн, але всі ми є християни та любимо Бога!», — розповів Нана.
На таке дійство зібралися подивитися багато людей, а за порядком слідкувала патрульна поліція, пише ГК.
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Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,