В центрі Івано-Франківська темношкірі студенти організували релігійний флешмоб

| Калейдоскоп | Історичними місцями протестантської Реформації на Волині Соцініани, голєндри, меноніти, кальвіністи, лютерани та баптисти – виявляється, історія Волині, і без того строката, має багато цікавих сторінок, пов’язаних із протестантськими рухами.

| Події та люди | У Львові відкрили музей відомого історика Івана Крип’якевича У Національний науковій бібліотеці ім. В. Стефаника у Львові виділили дві кімнати, в яких будуть експонувати особисті речі, частину бібліотеки та деякі документи українського історика Івана Крип’якевича, який жив і працював у столиці Галичини.

| Репортажі | Віа Долороса: шлях страждань Ісуса Христа показали в Одесі На одній з головних вулиць міста - Дерибасівській - 15 квітня, напередодні Світлого Воскресіння, зібралося близько 2,5 тис. людей, щоб побачити постановку останніх годин життя Спасителя Ісуса Христа.