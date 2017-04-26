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Не руйнувати, а відновлювати: українці і поляки впорядкують цвинтар у вже неіснуючому селі
27 квітня 2017, 14:34 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Упродовж 30 квітня – 7 травня на Турківщині, на території с. Шандровець, відбудеться Міжнародний волонтерський табір “Тернавський Фенікс”. У його межах планують відновити понищені надгробки на цвинтарі колишнього бойківського села Нижня Тернава. До участі в таборі зголосилося 26 волонтерів з України та Польщі.
Про це інформують в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА, передає ТРК Львів.
За словами начальника управління Наталі Табаки, для українських волонтерів надзвичайно важливо долучитися до відновлення духовної спадщини і пам’яті наших предків, ознайомитися із бойківськими фольклорними традиціями.
Зазначимо, організаторами табору є Товариство Магурич (Польща), Товариство «Бойківщина» у Львові та Шандровецька сільська рада.
Довідка:
Нижня Тернава — неіснуюче на сьогодні село в долині верхнього Надсяння. Знаходилося на захід від села Верхня Яблунька (Турківський район, Львівська область) по обидва береги річки Сян. Його мешканців тричі виселяли із своїх осель у 1940р., 1946р., 1952р.. Зараз через цю територію пролягає державний кордон. Таким чином одна його частина знаходиться зараз на території Польщі, а інша, де поруйнований і запущений цвинтар, із обмеженим доступом на території України.
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