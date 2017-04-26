Президенти України та Білорусі помолились за мир та отримали ікони “Тайна вечеря”

26 квітня 2017, 16:17 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Під час робочого візиту до Республіки Білорусь Президент України Петро Порошенко разом із Президентом Білорусі Олександром Лукашенком відвідав Свято-Михайлівську церкву. Лідери держав помолились за мир та благоденство українського та білоруського народів.

Молитву відправив настоятель Свято-Михайлівської церкви ігумен Олексій. Він назвав зустріч Глав держав знаковою подією та подарував Президентам ікони «Тайна вечеря», як символ єдності та злагоди християн.

Глава Української держави подарував ігумену Олексію ікону «Чорнобильський Спас» та нагадав про події 31-ї давнини і зазначив, що тоді завдяки милості Божій вдалося подолати наслідки Чорнобильської катастрофи.

Президент України також поспілкувався із місцевими мешканцями, подякував за теплий прийом на білоруській землі та зауважив, що український та білоруський народи абсолютно унікальні в своїй гостинності. Про це інформує прес-служба Глави держави.

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теги до статті:Молитва за мир,Олександр Лукашенко,Петро Порошенко
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

    "Сім верст до небес- та все лісом".

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

    Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,

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