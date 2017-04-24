- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Польщі знищили український цвинтар
26 квітня 2017, 09:58 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
«Ми отримали шокуючу звістку про те, що проданий приватній особі український цвинтар в Рябе біля Балиґроду переорано. Як запевняють свідки - на місці виявили людські кістки», – про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Шимон Моджеєвський, голова товариства Маґурич.
До слова, саме це товариство вже кілька десятиліть відновлює українські надгробні пам'ятники на давніх українських кладовищах в південно-східній Польщі.
Водночас, Лідія Тул-Хмєлєвска розповіла про знайдені на місці старої церкви людські кістки. "На місці, де була церква в Рябе, знайшла людські кістки. Складені на пеньку дерева. Не розкидані, але хтось повинен був у якийсь спосіб їх або виорати, або поспіхом вигорнути", - написала п. Лідія.
За попередньою інформацією, на місце було викликано поліцію. Про це інформує Форпост.
Довідка: Рябе — село на перетині етнічних українських територій Лемківщини і Бойківщини. Зараз знаходиться в ґміні Балигород, Ліського повіту в Підкарпатському воєводстві. Розташоване в пасмі гір Західних Бескидів, недалеко від кордону зі Словаччиною та Україною. Рябе було одним з центрів українського опору ОУН-УПА. На сусідній горі Хрещата існували криївки і військовий шпиталь. 1946 року з села були виселені всі родини українців, їхні домівки і господарства знищені. Донині тільки частково було збережене кладовище.
Рейтинг
1
0
Останні новини
Бюро УГКЦ з екології проводить у Відні виставку дитячих малюнків про Чорнобиль | 26 квітня 2017, 13:53 | Міжнародні відносини
В Україні молитовно вшановують чорнобильців (оновлено) | 26 квітня 2017, 13:24 | Національно-релігійні питання
Папа Франциск закликав світових лідерів до смиренності | 26 квітня 2017, 12:50 | Світові
"Справа Хізб ут-Тахрір": кримському татарину Зейтуллаєву дали 12 років колонії | 26 квітня 2017, 12:31 | Державно-конфесійні стосунки
На Рогатинщині планують відновити церкву у Кліщівні – «жертву державного вандалізму» | 26 квітня 2017, 11:22 | Реставрація, збереження культурної спадщини
Останні коментарі
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,