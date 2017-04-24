У Польщі знищили український цвинтар

26 квітня 2017, 09:58 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Ми отримали шокуючу звістку про те, що проданий приватній особі український цвинтар в Рябе біля Балиґроду переорано.  Як запевняють свідки - на місці виявили людські кістки», – про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Шимон Моджеєвський, голова товариства Маґурич.

До слова, саме це товариство вже кілька десятиліть відновлює українські надгробні пам'ятники на давніх українських кладовищах в південно-східній Польщі.

Водночас, Лідія Тул-Хмєлєвска розповіла про знайдені на місці старої церкви людські кістки. "На місці, де була церква в Рябе, знайшла людські кістки. Складені на пеньку дерева. Не розкидані, але хтось повинен був у якийсь спосіб їх або виорати, або поспіхом вигорнути", - написала п. Лідія. 

За попередньою інформацією, на місце було викликано поліцію. Про це інформує Форпост.

Довідка: Рябе — село на перетині етнічних українських територій Лемківщини і Бойківщини. Зараз знаходиться в ґміні Балигород, Ліського повіту в Підкарпатському воєводстві. Розташоване в пасмі гір Західних Бескидів, недалеко від кордону зі Словаччиною та Україною. Рябе було одним з центрів українського опору ОУН-УПА. На сусідній горі Хрещата існували криївки і військовий шпиталь. 1946 року з села були виселені всі родини українців, їхні домівки і господарства знищені. Донині тільки частково було збережене кладовище.

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теги до статті:,Вандалізм,Українсько-польське порозуміння
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

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  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

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  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

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  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

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  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

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