У Польщі знищили український цвинтар

«Ми отримали шокуючу звістку про те, що проданий приватній особі український цвинтар в Рябе біля Балиґроду переорано. Як запевняють свідки - на місці виявили людські кістки», – про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Шимон Моджеєвський, голова товариства Маґурич.

До слова, саме це товариство вже кілька десятиліть відновлює українські надгробні пам'ятники на давніх українських кладовищах в південно-східній Польщі.

Водночас, Лідія Тул-Хмєлєвска розповіла про знайдені на місці старої церкви людські кістки. "На місці, де була церква в Рябе, знайшла людські кістки. Складені на пеньку дерева. Не розкидані, але хтось повинен був у якийсь спосіб їх або виорати, або поспіхом вигорнути", - написала п. Лідія.

За попередньою інформацією, на місце було викликано поліцію. Про це інформує Форпост.

Довідка: Рябе — село на перетині етнічних українських територій Лемківщини і Бойківщини. Зараз знаходиться в ґміні Балигород, Ліського повіту в Підкарпатському воєводстві. Розташоване в пасмі гір Західних Бескидів, недалеко від кордону зі Словаччиною та Україною. Рябе було одним з центрів українського опору ОУН-УПА. На сусідній горі Хрещата існували криївки і військовий шпиталь. 1946 року з села були виселені всі родини українців, їхні домівки і господарства знищені. Донині тільки частково було збережене кладовище.