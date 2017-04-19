Павла Клімкіна в гостях у Патріарха Грузії зустріли піснею Вакарчука

23 квітня 2017, 09:50 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває з офіційним візитом у Грузії. 22 квітня голова зовнішньополітичного відомства наніс візит до Патріарха Іллі II, де його зустріли піснею українського музиканта Святослава Вакарчука, яку виконав грузинський співак.

Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на Twitter глави МЗС України.

Грузинський музикант виконав для українських гостей пісню з альбому Вакарчука "Вночі" — "Така, як ти".

"Почути пісню Святослава Вакарчука у Патріарха всієї Грузії Іллі II — це вияв справжньої дружби і близькості наших народів", — написав Клімкін.

Лідер гурту "Океан Ельзи" прокоментував виступ грузинського музиканта. "Велика честь для мене. "Твій улюблений Моне" в моїй улюбленій Грузії. Saqartvelos Gaumarjos!", — написав Вакарчук у Twitter.

 

Система Orphus
теги до статті:Ілля ІІ,Павло Клімкін
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

    Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,

  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

    Нині за Патріархом Філаретом - мільйони православних українців. А не визнають Київський Патріархат лише через шалену протидію гундяївської церкви.

Популярні статті місяця