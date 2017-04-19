Павла Клімкіна в гостях у Патріарха Грузії зустріли піснею Вакарчука

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває з офіційним візитом у Грузії. 22 квітня голова зовнішньополітичного відомства наніс візит до Патріарха Іллі II, де його зустріли піснею українського музиканта Святослава Вакарчука, яку виконав грузинський співак.

Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на Twitter глави МЗС України.

Грузинський музикант виконав для українських гостей пісню з альбому Вакарчука "Вночі" — "Така, як ти".

"Почути пісню Святослава Вакарчука у Патріарха всієї Грузії Іллі II — це вияв справжньої дружби і близькості наших народів", — написав Клімкін.

Лідер гурту "Океан Ельзи" прокоментував виступ грузинського музиканта. "Велика честь для мене. "Твій улюблений Моне" в моїй улюбленій Грузії. Saqartvelos Gaumarjos!", — написав Вакарчук у Twitter.