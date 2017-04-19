У польських храмах моляться українською мовою

20 квітня 2017, 09:43 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Дотепер така можливість існувала лише у великі свята. Тепер у містах, де живуть українці, богослужіння українською будуть щонеділі.

Римо-католицькі єпископи надають українцям доступ до своїх храмів, щоб греко-католики могли молитися українською мовою, інформує «Gazeta Wyborcza». Це результат старань єпископа Вроцлавсько-Гданської єпархії Володимира (Ющака), який доклав зусиль, щоб у польських храмах можна було відправляти богослужіння українською мовою.

Вибираючи парафії, представники духовенства керувалися даними служб зайнятості. У Польщі нині проживає понад мільйон українців. Ми повинні реагувати на нову дійсність - збільшення кількості громадян України в Польщі, – пояснює отець-митрат Юліян Хойняк. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:УГКЦ в Польщі
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Останні коментарі

  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

    Нині за Патріархом Філаретом - мільйони православних українців. А не визнають Київський Патріархат лише через шалену протидію гундяївської церкви.

  • Олександр Стеценко | 19 квітня 2017, 10:07

    Дуже прикро, що сам Філарет, який не заперечував співпраці з Радянським комуністичним КДБ (товариш Антонов), був противником розколу Православної Церкви, але коли вибрали патріархом Алексія ІІ, а не

  • Олександр Стеценко | 19 квітня 2017, 10:06

    Дуже прикро, що сам Філарет, який не заперечував співпраці з Радянським комуністичним КДБ (товариш Антонов), був противником розколу Православної Церкви, але коли вибрали патріархом Алексія ІІ, а не

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

    И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

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