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У польських храмах моляться українською мовою
20 квітня 2017, 09:43 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Дотепер така можливість існувала лише у великі свята. Тепер у містах, де живуть українці, богослужіння українською будуть щонеділі.
Римо-католицькі єпископи надають українцям доступ до своїх храмів, щоб греко-католики могли молитися українською мовою, інформує «Gazeta Wyborcza». Це результат старань єпископа Вроцлавсько-Гданської єпархії Володимира (Ющака), який доклав зусиль, щоб у польських храмах можна було відправляти богослужіння українською мовою.
Вибираючи парафії, представники духовенства керувалися даними служб зайнятості. У Польщі нині проживає понад мільйон українців. Ми повинні реагувати на нову дійсність - збільшення кількості громадян України в Польщі, – пояснює отець-митрат Юліян Хойняк. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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