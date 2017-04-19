У польських храмах моляться українською мовою

Дотепер така можливість існувала лише у великі свята. Тепер у містах, де живуть українці, богослужіння українською будуть щонеділі.

Римо-католицькі єпископи надають українцям доступ до своїх храмів, щоб греко-католики могли молитися українською мовою, інформує «Gazeta Wyborcza». Це результат старань єпископа Вроцлавсько-Гданської єпархії Володимира (Ющака), який доклав зусиль, щоб у польських храмах можна було відправляти богослужіння українською мовою.

Вибираючи парафії, представники духовенства керувалися даними служб зайнятості. У Польщі нині проживає понад мільйон українців. Ми повинні реагувати на нову дійсність - збільшення кількості громадян України в Польщі, – пояснює отець-митрат Юліян Хойняк. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.