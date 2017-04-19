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Бюро УГКЦ з екології проведе у Відні виставку дитячих малюнків про Чорнобиль
19 квітня 2017, 12:34 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
З 24 по 28 квітня у Відні (зал Католицької студентської молоді, вул. Ебендорфер 8) відбудеться виставка дитячих малюнків Всеукраїнського конкурсу «Чорнобильська катастрофа: 30 років опісля – що далі?»
Конкурс, який організувало Бюро з питань екології за підтримки Міністерства освіти та науки України, має за мету зберегти живу пам'ять про Чорнобильську катастрофу, розвинути у дітей та молоді чутливість до ризиків модерних технологій та сприяти формуванню відповідальності за створений Богом світ.
В конкурсі взяли участь понад 1500 школярів та студентів з різних регіонів України.
Для виставки було відібрано 77 кращих малюнків, які, в особливий, творчий і зворушливий спосіб, виражають довгострокові наслідки атомної катастрофи.
Роботи передають особистий біль, страх і прагнення кращого майбутнього.
Виставка пройде під патронатом Мінприроди України та Посольства України в Австрії, маючи за мету привернути увагу не лиш до наслідків Чорнобиля, але й мобілізувати зусилля громадськості в Україні, Австрії та інших країнах для сталого розвитку і збереження створіння. Про це повідомляє Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології.
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