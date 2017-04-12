Глава УГКЦ висловив співчуття коптам Єгипту у зв’язку із терористичними атаками

12 квітня 2017, 10:34 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Святослав запевнив коптську спільноту в Єгипті про молитовну солідарність УГКЦ.

«У неділю ще одна жахлива атака була скоєна проти коптської спільноти в Єгипті. День Входу Ісуса в Єрусалим став днем страстей для вірних в Олександрії і Танті. У цей час скорботи запевняю вас у молитовній солідарності УГКЦ», – пише Глава УГКЦ Блаженніший Святослав в листі до Глави Коптської Православної Церкви Єгипту Тевадроса (Теодора) ІІ, Папи Олександрії та Патріарха столиці святого Марка.

«Наші серця обіймають поранених, сім’ї загиблих, священиків і мирян Коптської Церкви в Єгипті та закордоном. Нехай кров невинноубієнних стане насінням віри в цей тиждень, що веде нас до Воскресіння. Нехай наш Господь і Спаситель Ісус Христос, «який воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував», освітлює вічним світлом загиблих, дарує мир Церкві, захоронить Вашу Святість, ваших братів у єпископстві, священиків, богопосвячених осіб та всіх вірних, і просвітить наші серця Своєю надією та милосердям», – пише Патріарх Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Єгипет,Святослав (Шевчук),Теракт
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Останні коментарі

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  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

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