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Глава УГКЦ висловив співчуття коптам Єгипту у зв’язку із терористичними атаками
12 квітня 2017, 10:34 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Святослав запевнив коптську спільноту в Єгипті про молитовну солідарність УГКЦ.
«У неділю ще одна жахлива атака була скоєна проти коптської спільноти в Єгипті. День Входу Ісуса в Єрусалим став днем страстей для вірних в Олександрії і Танті. У цей час скорботи запевняю вас у молитовній солідарності УГКЦ», – пише Глава УГКЦ Блаженніший Святослав в листі до Глави Коптської Православної Церкви Єгипту Тевадроса (Теодора) ІІ, Папи Олександрії та Патріарха столиці святого Марка.
«Наші серця обіймають поранених, сім’ї загиблих, священиків і мирян Коптської Церкви в Єгипті та закордоном. Нехай кров невинноубієнних стане насінням віри в цей тиждень, що веде нас до Воскресіння. Нехай наш Господь і Спаситель Ісус Христос, «який воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував», освітлює вічним світлом загиблих, дарує мир Церкві, захоронить Вашу Святість, ваших братів у єпископстві, священиків, богопосвячених осіб та всіх вірних, і просвітить наші серця Своєю надією та милосердям», – пише Патріарх Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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