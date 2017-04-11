- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Прем'єр-міністр Канади закликав світ протидіяти релігійному екстремізму
11 квітня 2017, 13:50 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Міжнародна спільнота має стати на захист релігійних груп, які зазнають утисків, та продемонструвати єдність у протидії релігійному екстремізму.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Надто часто релігійні групи по всьому світу зазнають переслідувань та дискримінації від рук жорстоких екстремістів. Міжнародна спільнота повинна залишатися об'єднаною у намаганнях завадити цьому та у своїй боротьбі проти ненависті, пропагуючи цінності різноманітності, інклюзивності та миру", – сказав Трюдо.
Він також рішуче засудив недільні теракти проти коптів у Єгипті та запропонував Каїру сприяння у розслідуванні цих злочинів. "Канада стоїть пліч-о-пліч із єгиптянами та пропонує усіляку допомогу уряду Єгипту у цей складний час", – зазначив прем'єр-міністр.
Трюдо висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайскорішого одужання усім постраждалим від цих "боягузливих терористичних актів".
Як повідомляв Укрінформ, у неділю в двох християнських храмах Єгипту сталися теракти. Перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії, там загинули 25 людей.
За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії. Там загинули 11 парафіян. Влада привела єгипетські сили безпеки у бойову готовність через напади.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Глава УГКЦ привітав Папу-емерита Бенедикта XVI з 90-річчям | 11 квітня 2017, 14:12 | Ватикан
У Верховній Раді відкрилася виставка про життя Йосифа Сліпого | 11 квітня 2017, 14:07 | Національно-релігійні питання |
Прем'єр-міністр Канади закликав світ протидіяти релігійному екстремізму | 11 квітня 2017, 13:50 | Міжнародні відносини
На Івано-Франківщині “випадково” спалили давню дзвіницю | 11 квітня 2017, 13:35 | Надзвичайні ситуації
Президент привітав юдеїв із Песахом | 11 квітня 2017, 12:55 | Юдейство
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,