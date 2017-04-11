Прем'єр-міністр Канади закликав світ протидіяти релігійному екстремізму

Міжнародна спільнота має стати на захист релігійних груп, які зазнають утисків, та продемонструвати єдність у протидії релігійному екстремізму.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Надто часто релігійні групи по всьому світу зазнають переслідувань та дискримінації від рук жорстоких екстремістів. Міжнародна спільнота повинна залишатися об'єднаною у намаганнях завадити цьому та у своїй боротьбі проти ненависті, пропагуючи цінності різноманітності, інклюзивності та миру", – сказав Трюдо.

Він також рішуче засудив недільні теракти проти коптів у Єгипті та запропонував Каїру сприяння у розслідуванні цих злочинів. "Канада стоїть пліч-о-пліч із єгиптянами та пропонує усіляку допомогу уряду Єгипту у цей складний час", – зазначив прем'єр-міністр.

Трюдо висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайскорішого одужання усім постраждалим від цих "боягузливих терористичних актів".

Як повідомляв Укрінформ, у неділю в двох християнських храмах Єгипту сталися теракти. Перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії, там загинули 25 людей.

За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії. Там загинули 11 парафіян. Влада привела єгипетські сили безпеки у бойову готовність через напади.