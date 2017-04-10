У МЗС України засудили напади на церкви у Єгипті

10 квітня 2017, 12:05 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 9 квітня заявив, що засуджує напади на християнські церкви у єгипетських містах Танта і Александрія. Про це він написав на сторінці у Twitter.

«Засуджую теракти в церквах Танти і Александрії в Єгипті. Україна стоїть пліч-о-пліч з єгипетським народом у війні з терором», – написав Клімкін.

Водночас у консульській службі МЗС повідомили про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в Александрії. Дипломати також вказали, що, за попередньою інформацією, українців немає і серед постраждалих у Танті. Про це інформує Радіо Свобода.

У неділю з різницею в кілька годин – спочатку в Танті, а потім у Александрії – прогриміли вибухи у храмах Коптської православної церкви (офіційна назва християнської церкви у Єгипті – ред.). Вибухи сталися, коли християни святкували Вербну неділю. Щонайменше 40 людей загинули, десятки були поранені.

Відповідальність за напади взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

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теги до статті:Єгипет,Теракт
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