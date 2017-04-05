Петро Порошенко привітав Теофіла III, Патріарха Єрусалима і всієї Палестини з нагоди ювілею

Вітання Президента Його Блаженству Блаженнішому Теофілу III, Патріарху Святого Граду Єрусалима і всієї Палестини з нагоди 65-річчя оприлюднила прес-служба Глави держави.

«Ваше віддане служіння Церкві, невтомна духовна праця у зміцненні християнської віри та утвердженні ідеалів добра і справедливості заслуговують на щиру повагу.

Висловлюю Вам слова вдячності за молитви про мир і злагоду на українській землі. Ми високо цінуємо Вашу підтримку в реалізації прагнення Українського народу створити помісну Українську Православну Церкву. Бажаю Вам міцного здоров’я, радості, наснаги, довгих та благих літ», сказано у привітанні.