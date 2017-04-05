Петро Порошенко привітав Теофіла III, Патріарха Єрусалима і всієї Палестини з нагоди ювілею

9 квітня 2017, 09:58 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Вітання Президента Його Блаженству Блаженнішому Теофілу III, Патріарху Святого Граду Єрусалима і всієї Палестини з нагоди 65-річчя оприлюднила прес-служба Глави держави.

«Ваше віддане служіння Церкві, невтомна духовна праця у зміцненні християнської віри та утвердженні ідеалів добра і справедливості заслуговують на щиру повагу.

Висловлюю Вам слова вдячності за молитви про мир і злагоду на українській землі. Ми високо цінуємо Вашу підтримку в реалізації прагнення Українського народу створити помісну Українську Православну Церкву. Бажаю Вам міцного здоров’я, радості, наснаги, довгих та благих літ», сказано у привітанні.

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теги до статті:Петро Порошенко,Теофіл ІІІ
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Останні коментарі

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