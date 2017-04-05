Глава УПЦ КП розповів представникам ОБСЄ про важелі впливу проти російської агресії

6 квітня Патріарх Філарет прийняв у своїй резиденції представників Організація з безпеки і співробітництва в Європі на чолі зі спеціальним представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України доктором Мартіном Сайдіком, повідомляє сайт УПЦ КП.

У зустрічі також взяв участь керуючий справами Київської Патріархії архbєпископ Агапіт (Гуменюк). Сторони обговорили сучасну релігійну ситуацію в Україні та питання бойових дій на сході держави. Предстоятель Київського Патріархату поділився з гостями своїм баченням ситуації, наголосивши, що посилення санкцій буде дієвим важелем впливу проти російської агресії.

Глава УПЦ КП розповів також про благодійну діяльність Київського Патріархату та подякував представникам ОБСЄ за їхню працю. Пан Мартін Сайдік, у свою чергу, запевнив Патріарха, що ОБСЄ і надалі докладатиме усіх зусиль для врегулювання ситуації на сході Україні.

На завершення зустрічі Патріарх Філарет закликав на гостей Боже благословення та подарував їм нові друковані видання Київської Патріархії.