- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Глава УПЦ КП розповів представникам ОБСЄ про важелі впливу проти російської агресії
9 квітня 2017, 09:40 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
6 квітня Патріарх Філарет прийняв у своїй резиденції представників Організація з безпеки і співробітництва в Європі на чолі зі спеціальним представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України доктором Мартіном Сайдіком, повідомляє сайт УПЦ КП.
У зустрічі також взяв участь керуючий справами Київської Патріархії архbєпископ Агапіт (Гуменюк). Сторони обговорили сучасну релігійну ситуацію в Україні та питання бойових дій на сході держави. Предстоятель Київського Патріархату поділився з гостями своїм баченням ситуації, наголосивши, що посилення санкцій буде дієвим важелем впливу проти російської агресії.
Глава УПЦ КП розповів також про благодійну діяльність Київського Патріархату та подякував представникам ОБСЄ за їхню працю. Пан Мартін Сайдік, у свою чергу, запевнив Патріарха, що ОБСЄ і надалі докладатиме усіх зусиль для врегулювання ситуації на сході Україні.
На завершення зустрічі Патріарх Філарет закликав на гостей Боже благословення та подарував їм нові друковані видання Київської Патріархії.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Петро Порошенко привітав Теофіла III, Патріарха Єрусалима і всієї Палестини з нагоди ювілею | 9 квітня 2017, 09:58 | Міжнародні відносини
Глава УПЦ КП розповів представникам ОБСЄ про важелі впливу проти російської агресії | 9 квітня 2017, 09:40 | Міжнародні відносини
Вербну неділю (Вхід Господній в Єрусалим) 9 квітня святкують християни східної традиції | 9 квітня 2017, 09:26 | Релігійні свята і традиції
Римо-католики та вірмени 9 квітня святкують Пальмову неділю | 9 квітня 2017, 09:23 | Релігійні свята і традиції
Колишній протоєрей намагався продати викрадені церковні реліквії Митрополита Володимира (Сабодана) | 8 квітня 2017, 20:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,