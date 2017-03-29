Предстоятель УПЦ (МП) обговорив з Послом ФРН ситуацію в Україні

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 30 березня у своїй резиденції в Києво-Печерській Лаврі зустрівся з Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернстом Райхелем. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.





Під час зустрічі йшлося про поточну ситуацію в Україні, про роль та діяльність Української Православної Церкви, віруючі та громади якої повноцінно представлені по всій території України, включаючи ті території, які тимчасово непідконтрольні українській владі.

Як йдеться у повідомленні, Митрополит Онуфрій розповів німецькому дипломату про миротворчу місію Української Православної Церкви, про її сприяння у справі звільнення полонених, та про підтримку Церквою населення, яке страждає внаслідок бойових дій.

Посла супроводжував керівник відділу культури, освіти та національних меншин Посольства Німеччини пан Крістіан Гаттендорф. У зустрічі також взяв участь заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоєрей Миколай Данилевич.