Предстоятель УПЦ (МП) обговорив з Послом ФРН ситуацію в Україні

31 березня 2017, 09:26 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій  30 березня у своїй резиденції в Києво-Печерській Лаврі зустрівся з Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернстом Райхелем. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.


Під час зустрічі йшлося про поточну ситуацію в Україні, про роль та діяльність Української Православної Церкви, віруючі та громади якої повноцінно представлені по всій території України, включаючи ті території, які тимчасово непідконтрольні українській владі.

Як йдеться у повідомленні, Митрополит Онуфрій розповів німецькому дипломату про миротворчу місію Української Православної Церкви, про її сприяння у справі звільнення полонених, та про підтримку Церквою населення, яке страждає внаслідок бойових дій.

Посла супроводжував керівник відділу культури, освіти та національних меншин Посольства Німеччини пан Крістіан Гаттендорф. У зустрічі також взяв участь заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоєрей Миколай Данилевич.

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теги до статті:Ернст Райхел,Онуфрій (Березовський),УПЦ (МП)
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