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Предстоятель УПЦ (МП) обговорив з Послом ФРН ситуацію в Україні
31 березня 2017, 09:26 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 30 березня у своїй резиденції в Києво-Печерській Лаврі зустрівся з Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернстом Райхелем. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Під час зустрічі йшлося про поточну ситуацію в Україні, про роль та діяльність Української Православної Церкви, віруючі та громади якої повноцінно представлені по всій території України, включаючи ті території, які тимчасово непідконтрольні українській владі.
Як йдеться у повідомленні, Митрополит Онуфрій розповів німецькому дипломату про миротворчу місію Української Православної Церкви, про її сприяння у справі звільнення полонених, та про підтримку Церквою населення, яке страждає внаслідок бойових дій.
Посла супроводжував керівник відділу культури, освіти та національних меншин Посольства Німеччини пан Крістіан Гаттендорф. У зустрічі також взяв участь заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоєрей Миколай Данилевич.
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