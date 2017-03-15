Відомий російський журналіст закликав Кирила змиритися з незалежністю Церкви України

Телеведучий Євген Кисельов закликав Патріарха Кирила змиритися з незалежністю Української Церкви. Таку думку журналіст висловив "Обозревателю".

"Православна церква, яка перебувала під омофором російського імператорського трону до 1917 року, виявилася розділеною. Мова йде не тільки про поділ між Київським патріархатом московського підпорядкування і Київським патріархатом, який очолює патріарх Філарет. Є ще й Українська автокефальна православна церква, є поділ між православними церквами, які перебувають за кордоном. Адже частина російської Православної церкви погодилася відновити відносини з Московським Патріархатом, а деякі парафії Зарубіжної Російської Православної Церкви проти цього повстали", – нагадав він.

Звичайно ж, все це сумно, це спадщина 1917 року. Але зараз в світі склалася інша політична реальність. На карті світу проведені інші кордону. І, подобається нам це чи не подобається, але є загальносвітова тенденція: кожна суверенна держава має свою помісну Церкву . У цьому сенсі Україна є чи не єдиним винятком", – підкреслив Кисельов.

Він сказав, що вважає себе людиною, далекою від релігії і, "швидше агностиком", але як політичний журналіст, як історик, як політичний аналітик додав, що в процес створення єдиної помісної православної Церкви було би позитивно для України. Про це інформує gazeta.ua.