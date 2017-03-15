Варшава і Київ будуть спільно протидіяти вандалізму

Польща та Україна співпрацюватимуть у сфері спостереження за місцями пам’яті. Таке рішення було прийнято 15 березня у Варшаві під час зустрічі міністрів закордонних справ Польщі та України Вітольда Ващиковського і Павла Клімкіна.

Про це передає російська служба «Польського радіо», інформує ZIK.

Ващиковський зазначив, що Варшава і Київ повинні спільно протидіяти вандалізму.

«Ми спробуємо в майбутньому створити систему моніторингу, щоб не допустити інцидентів. Останнім часом ми все частіше стикаємося то з актами вандалізму, чи то з політичними провокаціями», – сказав він.

Клімкін наголосив, що питання охорони місць пам’яті дуже важливий для Києва.

«В Україні ми працюємо над тим, щоб поліпшити контроль і охорону таких місць. Ми не можемо залишатися байдужими, коли йдеться як про польську спадщину в Україні, так і про українську – в Польщі», – повідомив глава українського МЗС.