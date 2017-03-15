За нищенням українських пам’ятників у Польщі стоїть «православний» олігарх з Росії — ЗМІ

«Gazeta Wyborcza» 9 березня опублікувала розлогий аналіз листування Александра Усовського, пошту якого зламали українські гакери з «Inform Napalm».

Документи свідчать, що на рахунок 63-річного Войцеха Войтулевича, пов’язаного з ультраправими «Самообороною» і «Табором великої Польщі», а також проросійською партією «Зміна», надійшло щонайменше 2431 доларів і 430 євро.

Цікавий факт: Войтулевич влітку 2015 року маніфестував під українським посольством у Варшаві з прапором «Новоросії». «Метою бандерівців і нацистів є знищення російськомовного населення на сході Україні», — казав він тоді.

Так от, білорус Усовський влітку 2014 року саме обговорював з Войтулевичем дії зі знищення пам’ятника УПА, який від 1994 року стоїть на кладовищі в Грушовичах біля Перемишля. Войтулевич намагався навіть знищити пам’ятник цілком, проте Усовський побоявся наслідків. У серпні 2014 р. на пам’ятнику невідомі намалювали польські націоналістичні символи, перевернутий тризуб, та написали: «Смерть катам Волині і Донбасу».

За операцію люди Войтулевича мали отримати 2 тис. євро. Активіст не отримав гроші особисто, білорус мав надіслати їх жінці на ім’я Олена Варанкович. Але зробив помилку і гроші не надійшли, врешті кошти вислано з допомогою «Western Union».

«Gazeta Wyborcza» підкреслює, що головним спонсором Усовського мав бути російський «православний» олігарх Константін Малофєєв, відомий підтримкою сепаратистів на сході України. Про це повідомляє PROstir.pl.

Нагадаємо, протягом 2014—2016 років у Польщі вандали спаплюжили кільканадцять могил і пам’ятних знаків українцям (тут документація). Досі жоден не відновлено, польська сторона називає пам’ятники «нелегальними», проти чого протестує українська національна меншина Польщі.