Президент Польщі нагородив кардинала Мар’яна Яворського орденом Білого Орла

Президент Польщі Анджей Дуда відзначив 13 березня у Кракові орденом Білого Орла кардинала Мар`яна Яворського, емерита митрополита львівського, співзасновника Папської Теологічної Академії.

Про це повідомляє Католицький медіа-центр.

Орден йому було призначено «визнаючи його знаменні заслуги у відбудуванні релігійного життя, поглибленні екуменічного діалогу та наукові досягнення у сфері філософії та богослов’я».

«Еміненція кардинал Яворський є частиною великої повісті про Польщу, про те як Польща відновлювалася, також через повернення віри своїм синам, а отже, нашим землякам, не лише тут, на терені сучасної Польщі, але й на тих землях, які в історичних завірюхах були втрачені», – сказав президент Анджей Дуда, вручаючи відзнаку у краківському помешканні кардинала Яворського, що по вулиці Канонічній.

Значущою у житті кардинала, як зазначає сайт, була його дружба з Іваном Павлом ІІ. «Я вдячний Богові за те, що впродовж стількох років я міг бути близько Івана Павла ІІ. Я зі здивуванням дивився, як та людина була віддана Богові і людям», – згадував у фільмі Богуслави Становської-Ціхонь «Повірник душі» кардинал Мар’ян Яворський.

«Їхня дружба, яка початково зроджувалася із спільних філософських зацікавлень, витривала до кінця. Йоан Павло ІІ востаннє посповідався саме в кардинала Яворського», – додав у тому фільмі кардинал Станіслав Дзівіш.