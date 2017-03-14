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Президент Польщі нагородив кардинала Мар’яна Яворського орденом Білого Орла
14 березня 2017, 13:16 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Президент Польщі Анджей Дуда відзначив 13 березня у Кракові орденом Білого Орла кардинала Мар`яна Яворського, емерита митрополита львівського, співзасновника Папської Теологічної Академії.
Про це повідомляє Католицький медіа-центр.
Орден йому було призначено «визнаючи його знаменні заслуги у відбудуванні релігійного життя, поглибленні екуменічного діалогу та наукові досягнення у сфері філософії та богослов’я».
«Еміненція кардинал Яворський є частиною великої повісті про Польщу, про те як Польща відновлювалася, також через повернення віри своїм синам, а отже, нашим землякам, не лише тут, на терені сучасної Польщі, але й на тих землях, які в історичних завірюхах були втрачені», – сказав президент Анджей Дуда, вручаючи відзнаку у краківському помешканні кардинала Яворського, що по вулиці Канонічній.
Значущою у житті кардинала, як зазначає сайт, була його дружба з Іваном Павлом ІІ. «Я вдячний Богові за те, що впродовж стількох років я міг бути близько Івана Павла ІІ. Я зі здивуванням дивився, як та людина була віддана Богові і людям», – згадував у фільмі Богуслави Становської-Ціхонь «Повірник душі» кардинал Мар’ян Яворський.
«Їхня дружба, яка початково зроджувалася із спільних філософських зацікавлень, витривала до кінця. Йоан Павло ІІ востаннє посповідався саме в кардинала Яворського», – додав у тому фільмі кардинал Станіслав Дзівіш.
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