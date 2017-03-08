Архиєпископ УПЦ КП розповів у Брюсселі про порушення прав українських громад на окупованих Росією територіях Криму і Донбасу

6-9 березня 2017 р. з благословення Патріарха Філарета архиєпископ Чернігівський Євстратій, представник Київського Патріархату при Європейських інституціях, відвідав з черговим робочим візитом Брюссель.

6 березня владика прибув до столиці Бельгії.

7-8 березня відбулася низка його зустрічей у Європейській комісії, Європейському парламенті, а також в неурядових організаціях.

Зокрема, архиєрей відвідав Європейське бюро Фонду Конрада Аденауера, який є довголітнім партнером Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у різноманітних освітніх, суспільних та інформаційних проектах.

У Європейському парламенті єрарх зустрівся з низкою парламентарів, які представляють різні партії та парламентські фракції (Європейську народну партію, Альянс лібералів і демократів, Зелених). Серед інших він зустрівся з депутатом від Литви Петрасом Ауштрявічусом, який очолює міжфракційну групу «Друзі України».

Також владика Євстратій провів зустрічі з радниками кількох посадовців Європарламенту.

Під час зустрічей йшлося про поточну міжконфесійну та суспільну ситуацію в Україні, порушення свободи віросповідання та прав української громади на тимчасово окупованих Росією територіях Криму і Донбасу, про перспективи співпраці з європейськими інституціями як Київського Патріархату, так і Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, про інші питання, які становлять взаємний інтерес.

Окрім цього архиєпископ мав зустріч з Представником України при ЄС Миколою Точицьким та парохом Душпастирства Брюсселю (УГКЦ) о. Олегом Зимаком.

9 березня єрарх відбув на Батьківщину. Про це інформує прес-центр Київської Патріархії.