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Україна закликає спецдоповідача ООН з питань свободи релігії оцінити ситуацію в Криму
8 березня 2017, 12:53 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко закликав спеціального доповідача ООН з питань свободи релігії або переконань Ахмеда Шахіда знайти можливість для отримання доступу на територію окупованого Росією Криму та оцінити там ситуацію зі свободою релігії і переконань.
Про це йдеться у повідомленні на сайті українського представництва за підсумками виступу посла у рамках 34-ї сесії Ради ООН із прав людини, інформує Радіо Свобода.
«У своєму виступі постійний представник України Юрій Клименко поінформував про суворі обмеження, з якими стикаються громади християнських меншин на територіях, підконтрольних збройним формуванням на сході України, під час реалізації свого права на свободу релігії та віросповідання, а також вкотре привернув увагу до численних правопорушень, що базуються на релігійному ґрунті, з боку окупаційної влади Росії стосовно кримських татар», – мовиться у повідомленні.
Представник України висловив сподівання, що присутність міжнародних організацій, в тому числі правозахисних механізмів ООН, на півострові «може допомогти змусити окупаційну владу поважати свої обов’язки відповідно до міжнародного права».
Росія анексувала український Крим навесні 2014 року. Україна офіційно визнала Крим тимчасово окупованою територією.
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