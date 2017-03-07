Глава УГКЦ відвідає з душпастирським візитом Прагу

7 березня 2017, 08:56 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Із 7 по 9 березня Патріарх Святослав перебуватиме із душпастирським візитом у Празі (Чехія). Протягом свого візиту Блаженніший Святослав зустрінеться із духовними лідерами та високопосадовцями Чеської Республіки.

Так, 7 березня, Глава Церкви зустрінеться із владикою Ладіславом Гучком, Апостольським екзархом  ГКЦ в Чехії, та о. Томашем Галіком, відомим чеським філософом, професором Карлового університету. Також цього дня Предстоятель УГКЦ візьме участь у богослужінні в кафедральному соборі Святого Климента.

Другого дня свого візиту, 8 березня, Блаженніший Святослав відвідає Посольство України в Чехії, також зустрінеться із Любомиром Заоралеком, Міністром закордонних справ Чеської Республіки. Увечері Глава Церкви прочитає лекцію на Філософському  факультеті Карлового університету.

В останній день візиту, 9 березня, Першоєрарх УГКЦ поспілкується із євродепутатом Павелом Свободою та чеським державним діячем  Карелом Шварценбергом. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Святослав (Шевчук),УГКЦ,Чехія
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