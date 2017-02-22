У Гуті Пеняцькій вшанували пам’ять загиблих поляків і відновили хрест

На Львівщині, у колишньому селі Гута Пеняцька, 26 лютого українці і поляки вшанували пам’ять поляків, убитих у лютому 1944 року німецьким каральним підрозділом. Участь у заході взяли представники Української Греко-Католицької і Римо-католицької Церков, обласна і місцева влада Львівщини, посли України і Польщі, депутат польського сейму і понад півтисячі українців і поляків. Про це повідомляє Радіо Свобода.

8 січня цього року невідомі особи підірвали пам’ятник і розмалювали його фарбою. Представники української і польської влади назвали цей акт вандалізму провокацією з метою погіршення українсько-польських відносин. Внаслідок вибуху хрест був зруйнований.

Напередодні трагічної річниці хрест відновили за гроші приватних осіб. Під час молитви духовенство його освятило і закликало присутніх взятись за руки на знак примирення і єднання.

На відновленому гранітному хресті написано: «Пам’яті близько 1000 поляків, які спочивають тут, мешканців села Гута Пеняцька та навколишньої місцевості, які закатовані 28 лютого 1944 року. Спалене село перестало існувати. Нехай спочивають у мирі. Родини і уряд Республіки Польщі 2005. Відновлено зусиллям української громади 2017». Цей пам’ятник було відкрито президентами України і Польщі у 2005 році.

«Українська громада, яка живе поруч, довела, що поєднання українсько-польське – можливе. Хрест відбудований їхніми силами і стоїть як символ про трагічні сторінки нашої історії і водночас, як символ поєднання. І саме так будуватимемо наше майбутнє – спільне, краще і безпечне, разом, не забуваючи про минуле, щоб така трагедія більше не повторилась», – зазначила Малгожата Госєвська, депутат сейму Польщі.

«Два дні тому ми думали, що сьогодні будемо спільно молитись біля дерев’яного хреста, але молимось біля такого ж хреста, який тут і був раніше. Дякуємо українським колегам, що це зробили і вже стоїть гранітний хрест», – сказав посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

«Цей хрест було підірвано. До того низка схожих і тотожних за природою заходів мали місце щодо знищення українських надгробків на території Польщі. Ми показали, що не тільки словами віддаємо шану убієнним у той страхітливий час. Сподіваємось, що польська місцева влада зробить крок щодо знищених українських надгробків у Польщі», – наголосив голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Під час заходу вшанування загиблих біля пам’ятника громадський діяч Михайло Галущак підняв червоно-чорний прапор і розгорнув банер зі світлинами зруйнованих українських пам’ятників у Польщі упродовж трьох останніх років. Він наголосив, що не прийшов з провокацією, а лише хоче нагадати, що Польща повинна відновити знищені надгробки і не допускати актів вандалізму. Втім, на прохання поліцейських активіст згорнув прапор і фотографії.

Трагедія у селі Гута Пеняцька сталась 28 лютого 1944 року. У цьому селі були польські підпільники і радянські партизани, які вбили німецьких солдат і втекли. А у селі залишилось мирне населення, яке було загнане у сільську церкву і спалене німецьким каральним загоном. Але на сьогодні невідома достеменна цифра жертв, досі на місці колишнього села не проведено ексгумацію.