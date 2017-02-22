Глава УГКЦ назвав три категорії людей окупованого Донбасу, які потребують термінової допомоги

Патріарх Святослав дав інтерв’ю для Радіо Ватикану, в якому розповів про катастрофічну ситуацію на воєнному Донбасі та підтвердив статистику ЮНІСЕФ про те, що мільйон дітей потребує термінової гуманітарної допомоги на Сході України.

За словами Патріарха Святослава, офіційна статистика ЮНІСЕФ вражає: «Ми знали, що цифри були високими, але з деяких точок зору вони перевершили всі наші побоювання. Страждання одного мільйона дітей – це страждання невинних. У зв’язку з цим я відчув обов’язок звернутися до міжнародної спільноти, щоб зробити все можливе для припинення вогню – неодмінної умови для того, щоб зупинити це насильство.

«Церква дає голос тим, хто без голосу: глибоко вражає те, як живуть діти, як вони змушені навчатися у практично зруйнованих школах. Крім того, 19 тис. дітей цих територій перебувають у постійній небезпеці через наявність вибухонебезпечних предметів і мін, розкиданих довкола. У кожному шкільному класі є плакат, де маленьким громадянам пояснюють важливість не чіпати невідомих предметів, тим не менше часто якась дитина все ж отримує поранення. Воєнізовані групи залишають на землі іграшки, наповнені вибухівкою: і беруть ці іграшки не солдати, а діти», – наголосив першоієрарх.

Глава УГКЦ назвав три категорії людей окупованого Донбасу, які повинні перебувати в центрі уваги міжнародного співтовариства:

«По-перше, це люди, які опинилися в так званій "сірій зоні": ми говоримо про території, що пролягають вздовж лінії розмежування між окупованою територією і теренами, контрольованими Урядом України, де населення вже три роки поспіль живе під постійними обстрілами. Ідеться про майже 200 тис. осіб: в основному це літні люди та матері з маленькими дітьми. Ці люди не можуть звідти піти, вони не знають, куди йти! Згідно з офіційною статистикою ЮНІСЕФ, у "сірій зоні" проживає 12 тис. дітей. Серед численних випадків, з якими ми зіштовхнулися, багато з цих дітей зазнало не тільки фізичних, а й психологічних травм: є діти, які після обстрілів не розмовляють, втрачають дар мови. Ми, як Церква, докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти таким людям. Державні організації тут не діють – працюють тільки релігійні громади, якими рухає любов до Бога і ближнього, і внутрішня сила, яка веде їх до цих людей. Тепер, коли Святіший Отець ініціював гуманітарну акцію "Папа для України", у розпорядженні цих громад з’явилися кошти на їжу, ліки, речі, необхідні для виживання цих людей.

Друга категорія стосується людей, які опинилися на окупованій території: туди допомога міжнародної спільноти не доходить. Єдиною можливістю нашої Церкви надати підтримку на цих територіях є наші священики, які там залишилися разом із місцевим населенням. Вони часто повертаються на території, які контролюються Українським урядом, заповнюють свої автомобілі предметами першої необхідності і везуть їх людям. На окупованих територіях люди страждають від голоду.

Третю категорію формують переміщені особи, які з окупованих територій і з "сірої зони" переселилися в центрально-західні регіони України. За офіційними даними, їх є 1 млн 700 тис. чоловік, але реальна цифра набагато вища і налічує понад два мільйони. В нашій Церкві працює БФ “Карітас”, що є чи не єдиним "інструментом" пошуку цих людей для надання відповідної допомоги».