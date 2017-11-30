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Усі католики України добу усилено молитимуться за мир
2 грудня 2017, 11:42 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Від 7 до 8 грудня 2017 року відбудеться Доба усильних молитов за мир в Україні, яку поручили провести душпастирям, настоятелям спільнот богопосвяченого життя, провідникам молитовних груп Блаженніший Святослав, Глава Української Греко-Католицької Церкви, Мечислав (Мокшицький), Митрополит Львівський Римо-Католицької Церкви в Україні та Мілан (Шашік), єпископ Мукачівський.
Доба усильних молитов розпочнеться від 21:00 7 грудня і триватиме до 21:00 8 грудня 2017 року.
"Четвертий рік поспіль проти нашої Батьківщини ведеться війна. Щоденно віруючі люди України несуть до престолу Всевишнього сльози і біль рідного народу, благаючи в Господа визволення від напасників, захисту і допомоги для тих, хто страждає, вічного спокою для загиблих. Із сердець мільйонів наших співвітчизників до неба лине крик-благання про Боже змилування і про довгоочікуваний мир!" - йдеться у заклику про ціль і мету такої ініціативи.
Крім того, єпископи у Заклику з нагоди наближення до Різдва Христового поновлюють прохання до усіх вірян про ревні молитви за мир, як-от молитва про Боже милосердя о 15:00 чи щоденна молитва за мир о 21:00, поєднана з постом і відповідними молитовними наміреннями, "згідно з дотеперішньою практикою кожної церковної спільноти".
Єпископи також звернулися з проханням до настоятелів відпустових центрів та санктуаріїв проводити регулярні молитовні чування за мир в Україні. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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