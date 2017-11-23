Вселенський Патріарх закликав до припинення війни й агресії в Україні

28 листопада 2017, 08:04 | Національно-релігійні питання | 1 |   | Код для блогу |  | 

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до припинення війни та агресії на сході України.

Про це йдеться у посланні Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди 84-х роковин Голодомору в Україні.

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"У той час, як ми в молитві згадуємо звірства голоду, ми також хотіли б зробити молитовне звернення до всіх людей доброї волі щодо припинення війни, агресії і триваючого насильства в Україні, а також підкреслити важливість поваги до прав і гідності людини, особливо військовополонених, за збереження та звільнення яких ми, православні, молимося кожної служби Божої", - наголосив Вселенський Патріарх.

За його словами, агресія та злочини, які сталися на початку ХХ століття, не мають повторитися ще раз: "Радше ми повинні прагнути бути механізмами примирення та зближення, особливо з огляду на ще свіжу пам'ять катастрофічних наслідків подій 84-річної давнини".

"Нехай всі ми, кожен з власного розуміння, особисто і колективно, працюємо задля деескалації напруженості, розвитку діалогу та взаєморозуміння, так щоб темні віхи початку ХХ століття ніколи не повстали перед нами", - підкреслив він.

Вселенський Патріарх Варфоломій також додав, що Константинопольська Церква-мати назавжди духовно з’єдналася з христолюбивим народом України, розділяючи в подальшому і його радість, і смуток: "І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять; і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться".

 

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теги до статті:Варфоломей І,Голодомор
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 28 листопада 2017, 08:56
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    ""Радше ми повинні прагнути бути механізмами примирення та зближення, особливо з огляду на ще свіжу пам'ять катастрофічних наслідків подій 84-річної давнини"." Разом з тим, як добре відомо, прямі й безпосередні акції того голодоморного геноциду в Україні комуно-більшовицька сталінська кліка розпочала восени 1932 р. Тобто якраз 85 років тому. Але ніяк не 84! Щось там, як бачиться, на Фанарі не все гаразд із найелементарними історико-математичними підрахунками! :-) Водночас впадає у вічі, що патріарх Варфоломій знову наголосив, що "христолюбивий народ України" є "членом" саме "Константинопольської Церкви-Матері". Хоча, з іншого боку, ніяк тут не названий - навіть опосередковано - винуватець нинішньої "війни, агресії і триваючого насильства в Україні". А він все той же - войовничий московський імпер-шовінізм! Водночас у цьому посланні глави Церкви Царгороду, як досвідчуємо, чітко сказано, що відносно України вчиняється "агресія"! Себто якраз те, на шо, приміром, той же єпископ Риму - жодним чином - наважитися НЕ МОЖЕ!

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