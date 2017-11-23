Варфоломій І про Голодомор: «Ми пам’ятаємо варварство, яке Сталін вчинив проти духовних чад Константинопольської Церкви-Матері»

25 листопада в пам'ять про Голодомор в Україні Патріарх Варфоломій Іу недільній проповіді та у спеціальному посланні згадав про злодіяння, яке загрожувало українському народові організованим голодуванням протягом першої половини ХХ століття.

«Ми пам’ятаємо демонічно натхненне варварство, яке Сталін продемонстрував проти духовних чад Константинопольської Церкви-Матері. Ми сумуємо загублених. Ми сумуємо з тими, що залишилися живими. Ми горюємо за всіх матерів, батьків і дітей, і від усієї душі молимося до Воскреслого Господа за їх вічний спокій. Нехай наш Господь оселить їхні душі серед праведних, що сидять навколо столу Його вічної трапези, про що молимось і за нас, щоб і ми її сподобилися. Ми шануємо їх пам’ять та їхню боротьбу», – наголосив у проповіді Патріарх Варфоломій.

Патріарх Константинопольський наголосив, що немає жодного виправдання для безглуздого та жорстокого вбивства мільйонів людей.

«Як православні християни, ми належним чином відзначаємо 84-річчя з моменту цього злодіяння. На жаль, ми не можемо змінювати події минулого. Але ми можемо глибоко їх вивчати і проаналізувати, щоб зробити все можливе, щоб у нашому сучасному світі запобігти повторення таких звірств у майбутньому. Наша пам’ять про цю трагедію об’єднує всіх нас у нашій боротьбі з фундаменталізмом, ненавистю, пригніченням та насильством. Це також підвищує чутливість до сучасних форм гноблення, несправедливості та екстремізму. Давайте навчимося з минулого, і нехай біль і яскрава пам’ять про смерть призведуть до кожного з нас бажання намагатися викорінити суперечливі та ненависницькі ідеології, будь то політично чи релігійно мотивовані. Ми завжди повинні працювати як каталізатор позитивних перетворень та єдності у нашому проблемному світі», – йшлося у промові Патріарха.

З цієї нагоди Патріарх висловив «співчуття Константинопольської Матері Церкви до шанованої влади України, а також сердечні молитви за вічний спокій душ усіх жертв Голодомору».