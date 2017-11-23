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Варфоломій І про Голодомор: «Ми пам’ятаємо варварство, яке Сталін вчинив проти духовних чад Константинопольської Церкви-Матері»
27 листопада 2017, 09:56 | Національно-релігійні питання | 3 | | Код для блогу | |
25 листопада в пам'ять про Голодомор в Україні Патріарх Варфоломій Іу недільній проповіді та у спеціальному посланні згадав про злодіяння, яке загрожувало українському народові організованим голодуванням протягом першої половини ХХ століття.
«Ми пам’ятаємо демонічно натхненне варварство, яке Сталін продемонстрував проти духовних чад Константинопольської Церкви-Матері. Ми сумуємо загублених. Ми сумуємо з тими, що залишилися живими. Ми горюємо за всіх матерів, батьків і дітей, і від усієї душі молимося до Воскреслого Господа за їх вічний спокій. Нехай наш Господь оселить їхні душі серед праведних, що сидять навколо столу Його вічної трапези, про що молимось і за нас, щоб і ми її сподобилися. Ми шануємо їх пам’ять та їхню боротьбу», – наголосив у проповіді Патріарх Варфоломій.
Патріарх Константинопольський наголосив, що немає жодного виправдання для безглуздого та жорстокого вбивства мільйонів людей.
«Як православні християни, ми належним чином відзначаємо 84-річчя з моменту цього злодіяння. На жаль, ми не можемо змінювати події минулого. Але ми можемо глибоко їх вивчати і проаналізувати, щоб зробити все можливе, щоб у нашому сучасному світі запобігти повторення таких звірств у майбутньому. Наша пам’ять про цю трагедію об’єднує всіх нас у нашій боротьбі з фундаменталізмом, ненавистю, пригніченням та насильством. Це також підвищує чутливість до сучасних форм гноблення, несправедливості та екстремізму. Давайте навчимося з минулого, і нехай біль і яскрава пам’ять про смерть призведуть до кожного з нас бажання намагатися викорінити суперечливі та ненависницькі ідеології, будь то політично чи релігійно мотивовані. Ми завжди повинні працювати як каталізатор позитивних перетворень та єдності у нашому проблемному світі», – йшлося у промові Патріарха.
З цієї нагоди Патріарх висловив «співчуття Константинопольської Матері Церкви до шанованої влади України, а також сердечні молитви за вічний спокій душ усіх жертв Голодомору».
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- 27 листопада 2017, 10:45| Коментувати коментар
Важливо було б подати всю проповідь патріарха!
- 27 листопада 2017, 10:41| Коментувати коментар
На жаль, Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І ніяк не згадав про нинішні - трагічні й криваві події в Україні. Тобто обійшов мовчанкою тяжкі й руйнівні наслідки агресивно-злочинних дій теперішніх прямих правонаступників і спадкоємців тих войовничо-богоборчих убивць "від країв півночі" (Єз.38:2) - організаторів геноциду-Голодомору 1932-1933 рр. А от першовитоки й першоджерела всіх тих страшних і жахливих лихоліть і катастроф, котрі довелося пережити Україні та її людності, зокрема, в останні 4 століття, а особливо в першій половині ХХ ст., лежать, насамперед, в ДУХОВНО-МЕНТАЛЬНІЙ площині. Себто, коли у першій половині ХVІ ст. на українсько-білоруських теренах спалахнув гострий міжконфесійно-суспільний конфлікт "Русь нищить Русь", то тоді - майже "автоматом" - погляди великої кількості православних (у т. ч. в середовищі козаків, селян і міщан) вірян звернулися в бік "одновірного" та ледь не "однокровного" Московського царства... Ну а його правлячі кола, зі свого боку, не переминули активно скористати з такої от ситуації задля ефективної реалізації своїх імперсько-експансіоністських зазіхань. У т. ч. під підступним гаслом "собирания земель русских и православных" (своєрідного попередника теперішньої їх ідеології "русского мира")... Ну а вельми негативні й спустошливо-деструктивні висліди всіх тих (і подальших) - по суті, легковажних, короткозорих і безвідповідальних - звернень та сподівань і ілюзій про "захист" і "допомогу" з боку цих московсько-шовіністських "братьев" доводиться важко розгрібати аж дотепер!!!
- 27 листопада 2017, 10:44| Коментувати коментар
Р. S. ПОМИЛКА. Біблійне посилання в моєму попередньому пості слід правильно читати так: (Єз.39:2).
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- 27 листопада 2017, 10:45 |
- 27 листопада 2017, 10:44
Р. S. ПОМИЛКА. Біблійне посилання в моєму попередньому пості слід правильно читати так: (Єз.39:2). |
- 27 листопада 2017, 10:41
На жаль, Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І ніяк не згадав про нинішні - трагічні й криваві події в Україні. Тобто обійшов мовчанкою тяжкі й руйнівні наслідки агресивно-злочинних дій теперішніх |
- 27 листопада 2017, 09:58
Загалом участь людини в "справедливій" ("оборонній") війні ще не якоюсь "автоматичною" панацеєю, гарантією чи індульгенцією від тих чи інших злочинів і переступів. |
- 26 листопада 2017, 22:05
Я, якщо казати чесно й відверто, дуже РОЗУМІЮ цей Ваш, шановний друже, великий песимізм й, зокрема, щодо нинішньої ситуації, а тим паче - майбутньої долі України. Тим більше, що, якщо дивитися - лише |
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