Запоріжжя в день вшанування жертв Голодомору позбулося Сталіна

26 листопада 2017, 11:12 | Національно-релігійні питання | 1 |   | Код для блогу |  | 

Поминальна молитваЦього року українці вшановують пам’ять жертв геноциду-Голодомору 25 листопада. У Запоріжжі траурні заходи пройшли біля пам’ятника жертвам Голодомору.

Тут невинних жертв разом із громадою міста вшанували представники керівництва області та міста, громадські активісти, священики різних церков.

Поминальний молебень провели єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій Української Православної Церкви  Київського Патріархату, екзарх Донецький Степан (Меньок) Української Греко-Католицької Церкви, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви Ян Собіло. Їм співслужили настоятель Запорізької парафії УГКЦ Андрій Бухвак, настоятель громади Вірменської Апостольської Церкви Тер Юсик Нуріджанян, священики УПЦ КП.

За померлими від спланованого штучного голоду відслужили спільну панахиду.

Національні пам’ятні заходи до 84 роковин геноциду проходять під гаслом «Голодомор — помста за свободу, помста за революцію». О 16 годині запоріжці приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання, під час якої мільйони українців запалили свічки біля меморіалів пам’яті жертв  Голодомору та на підвіконнях своїх осель.

До запорізького пам’ятника лягли квіти та пучечки колосків, було поставлено запалені лампади.

Залишки Сталіна

Також до пам’ятника  жертв  Голодомору невідомі активісти принесли уламки погруддя Сталіна, яке досі зберігалося у приміщені колишнього офісу КПУ, а цього дня було розбито. Цей пам'ятник Сталіну був зі скандалом встановлений в Запоріжжі в 2010 році. Він знаходився біля офісу комуністів, потім йому відпиляли голову, після – підірвали, далі – відновили й перемістили до приміщення партійного офісу. Про це РІСУ повідомила Олена Піддубна.

Поминальна молитва

Поминальна молитва

Поминальна молитва

Поминальна молитва

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теги до статті:Голодомор,Степан (Меньок),Фотій (Давиденко),Ян Собіло
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 26 листопада 2017, 11:49
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    Дуже примітно й знаково, що ці поминально-траурні заходи з Запоріжжі з нагоди пам'яті жертв геноциду-Голодомору 1932-1933 рр. всуціль ПРОІГНОРУВАЛИ місцеві представники УПЦ МП!

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