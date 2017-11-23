Петро Порошенко заявив про необхідність ухвалення закону про введення відповідальності за невизнання Голодомору

25 листопада 2017, 18:18 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент підкреслив, що не визнавати Голодомор так само аморально, як і заперечувати Голокост.

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Президент Петро Порошенко заявляє про необхідність ухвалення закону щодо запровадження відповідальності за невизнання Голодомору та Голокосту. Про це Порошенко сказав сьогодні під час жалобних заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.

«Наші нащадки завжди мають пам'ятати, що то був не просто штучний голод, а ретельно спланований Голодомор. Ба більше - геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року», - заявив він.

«Я думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій. Щоб ті, хто житимуть після нас, дотримувалися закону України про визнання Голодомору геноцидом українського народу», - заявив він.

Порошенко додав, що на сьогодні 14 країн на рівні парламентів теж визнали Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом. 

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теги до статті:Голодомор
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