Президент вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років

25 листопада 2017, 13:54 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава держави поклав композицію із колосків та калини до пам'ятного хреста на Михайлівській площі у Києві, інформує прес-служба Президента.

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Пам'ять загиблих у ті страшні роки Петро Порошенко вшанував ставши на коліно та хвилиною мовчання.

Сьогодні, у День пам'яті жертв голодоморів, також відбудуться заходи біля меморіального знаку «Свіча пам’яті» Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодомору в Україні».

Нагадаємо, о 16 годині пройде загальнонаціональна акція «Запали свічку».

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