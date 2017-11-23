Глава УГКЦ про Голодомор: «Ми всім говоримо про наш український біль, щоб подібні злочини більше не повторилися!»

Цьогоріч минає 85 років цього злочину проти людства, який вчинив комуністичний режим на родючій чорноземній українській землі. Блаженніший Святослав, а також і вся Українська Греко-Католицька Церква разом з українським народом вшановують пам’ять загиблих від голоду в 1932-1933 роках і закликають до спільної молитви за невинних людей, які тоді постраждали.

«Впродовж цих днів я заохочую всіх до молитви за невинних і голодом убитих в Україні, яких ніхто не оплакував, які не мали гідного християнського похорону, які були не відспівані у храмах», — такими словами звернувся до українців Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, вшановуючи пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років.

«Своєю всенародною молитвою станьмо перед Господом в молитві за їхній вічний спокій! Засвітімо в цю суботу свічку пам’яті у наших вікнах. Нехай вона буде знаком нашої пам’яті, нашої молитви, нашої скорботи!» — наголосив Предстоятель УГКЦ.

На його думку, ми повинні докласти максимум зусиль, щоб подібні речі знову не стали дійсністю. «Ми пам’ятаємо для того, щоб запобігати. Ми говоримо про наш український біль на увесь світ для того, щоб подібні злочини проти людства більше ніколи не повторилися! Ми пам’ятаємо, а світ визнає! Нехай Бог упокоїть душі невинно загиблих, а нас усіх уздоровить від цієї рани і дарує нам мирне, світле, благодатне майбутнє. Вічная їм пам’ять!» — зазначив Глава УГКЦ.

Цими днями весь український народ та світова спільнота вшановує пам’ять жертвам Голодомору 1932-33 років. В Україні та світі проводять різні жалобні заходи, які наголошують на тому, наскільки важливо не забувати цю трагічну сторінку української історії.

Нагадаємо, Голодомор — злочин геноциду проти українського народу, результат спеціально організованого комуністичним керівництвом штучного голоду у 1932–1933 роках, що спричинив загибель майже чотирьох мільйонів людей. Упродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, а й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.