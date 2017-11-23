Українці сьогодні о 16:00 запалять свічки пам'яті за жертв Голодомору

«Запали свічку» — акція, яка відбувається у День пам'яті жертв голодоморів, тобто у 4-ту суботу листопада щороку.

Традиційно о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня. У великих містах на головних майданах теж запалюють свічки.

Ввести традицію запалювати свічку запропонував американський та український історик, дослідник Голодомору на Україні Джеймс Мейс у 2003-му році.

В Україні День пам’яті жертв голодоморів, встановлений на четверту суботу листопада. Цього року це припадає на 25 листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.