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Українці сьогодні о 16:00 запалять свічки пам'яті за жертв Голодомору
25 листопада 2017, 10:31 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
«Запали свічку» — акція, яка відбувається у День пам'яті жертв голодоморів, тобто у 4-ту суботу листопада щороку.
Традиційно о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня. У великих містах на головних майданах теж запалюють свічки.
Ввести традицію запалювати свічку запропонував американський та український історик, дослідник Голодомору на Україні Джеймс Мейс у 2003-му році.
В Україні День пам’яті жертв голодоморів, встановлений на четверту суботу листопада. Цього року це припадає на 25 листопада.
У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.
Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.
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