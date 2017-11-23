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Спілка Української Молоді закликає вшанувати жертв Голодомору постом, молитвою та добрими справами
24 листопада 2017, 09:49 | Національно-релігійні питання | 1 | | Код для блогу | |
Спілка Української Молоді в Україні ініціює проведення акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору.
Як зазначає сайт СУМу, серед низки меморіальних заходів важливо не загубити пам’ять про саму людину, що стала жертвою тієї неоголошеної війни!
Нерідко ми згадуємо про сам факт голоду 1932—1933 років, про його призвідників, але не в стані осягнути жаху, перед яким вiч-на-вiч опинився пересічний українець, з хати якого вимели останню зернину, село якого оточене кільцем вартових, діти якого просять їсти… Аби зрозуміти — потрібно пережити, або, принаймні, спробувати це зробити. Саме це є одним iз завдань акції «Сопричастя», покликаної вшанувати пам’ять жертв Голодомору шляхом посту, молитви та доброї справи.
ПІСТ
Кожен, хто погодився взяти участь в цій акції, бере на себе добровільне зобов’язання посту, без вживання страви, впродовж 33 годин (з 7.00 год. 24 листопада 2017 року до 16.00 год. 25 листопада 2017 року). Це буде своєрідною особистою жертвою кожного з нас на помин душі невинно загиблих від голоду 33 року. Дуже важливо аби ця жертва була усвідомленою, а не механічною. До участі в цьому заході запрошуються виключно особи, які досягли 18-ти річного віку й не мають медичних протипоказань щодо такого добровільного посту.
МОЛИТВА
О 16 годині, 25 листопада 2017 р., учасники акції духовно єднаються в спільній молитві за упокій душі невинно вбитих та померлих від голоду.
ДОБРА СПРАВА
Впродовж 33 годин участі в акції кожен її учасник може зробити добре діло, метою якого є допомога ближньому, який цього потребує. Кожен може самостійно вибирати, яке добре діло він зробить,чи куди спрямує своє пожертву.
Зазначимо, що вперше така акція, започаткована СУМівцями Австралії та членами Тернопільської міської організації Спілки Української Молоді в Україні, відбулася у 2003 році. З того часу СУМівці щороку, в листопаді, проводять такий захід, присвячений вшануванню пам’яті жертв Голодомору.
Запрошуємо вас долучитися до акції «Сопричастя» і вшанувати молитвою, постом та доброю справою пам’ять тих, хто невинно загинув під час голоду 1932—1933 років.
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- 24 листопада 2017, 12:25| Коментувати коментар
"...ми... не в стані осягнути жаху, перед яким вiч-на-вiч опинився пересічний УКРАЇНЕЦЬ, з хати якого вимели останню зернину, село якого оточене кільцем вартових, діти якого просять їсти…" Я так гадаю, що в подібному психологічному стані (шоці) тоді перебували не тільки, власне, етнічні УКРАЇНЦІ. А також, приміром, і їхні сусіди БУДЬ-ЯКОГО іншого етнопоходження, що у тому часі також чимало мешкали в сільських місцевостях підрадянської України. Й, відповідно, теж переживали й страждали внаслідок усіх тих неймовірно жахливих - кошмарно-геноцидних злочинів тоталітарного більшовицько-сталінського режиму. Тим паче, що "умертвлені мечем щасливіші за померлих від голоду, тому що ці тануть, уражені від нестачі плодів польових. Руки м'якосердих жінок варили дітей своїх, щоб вони були для них їжею у час загибелі дочки народу мого" (Плач 4:9,10).
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